蟬聯全國私立科大第一　龍華科大108學年註冊率94.46%

▲龍華科大新生註冊率綜合型私立科大全國第一。（圖／龍華科大提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前公布108學年度大專校院校務資訊，龍華科技大學在技職體系學校中，大幅超越多所公立技職院校，新生註冊率高達94.46%，蟬聯全國綜合型私立科大第一名。

龍華科大校長葛自祥表示，學校創校迄今已逾半世紀，秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校堅持「二不二要」，「二不」不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

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葛自祥強調，龍華科大是13所註冊率超過9成的私立技專校院中，台中以北地區唯一一所涵蓋工程、管理及人文暨設計領域的綜合型科技大學，整體表現均衡，相當難得，尤其對於培養青年在學校及職場建立跨領域學習能力，龍華科大更擁有豐富資源與優勢。

▲龍華科大新生註冊率綜合型私立科大全國第一。（圖／龍華科大提供）

葛自祥說，面對全球化時代，以往大學校院傳統學系培育單一專業領域之人才，已不敷潮流所需，當世界越來越無國界，科技持續顛覆各種商業模式時，能夠跨域進行發掘與整合的能力，就益顯重要。因此學校開設智慧機器人專班、物聯網專班、影視製作與行銷專班等4個PBL問題導向學習跨領域專班，以實務為核心，培養學生主動學習、批判思考和問題解決能力。

葛自祥指出，不畏少子女化浪潮，龍華科大持續投入資源優化師資與實作環境，今年更陸續完成建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「高端加工智慧化研發中心」、「機器人拋光研磨研發中心」、「iPAS電路板製程工程師能力鑑定」、「iPAS天線設計工程師能力鑑定」術科考場、「行動通訊模組測試與調校類產業環境」、「跨域智慧物聯網創新實作教室」、「跨境電商實驗室」及「時尚媒材工作室」等設施，培育新世代創新與實作人才。

▲龍華科大108學年註冊率94.46%。（圖／龍華科大提供）

展望來年，葛自祥強調，龍華科大將持續發展教學創新、打造智慧校園、無邊界教室、追求國際化、領先產業與生態校園等重點，希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，蘊積豐沛產研能量，讓選擇技職教育的龍華學子，都能打造未來職場競爭力，為社會及產業界培育更多優質實務人才。