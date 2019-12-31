南迴聯結車駕駛恍神衝對向護欄　超險！旁邊就是百米懸崖

▲聯結車失控衝入對向車道，撞擊護欄車頭懸空高掛，差一點掉落百米深淵。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台9線396.3公里金崙路段，31日早上一輛貨櫃聯結車失控衝入對向車道，撞擊護欄車頭懸空高掛，差一點就掉落百米深淵，所幸當時人車不多，現場並未造成人員傷亡，詳細肇事原因正由大武警察分局調查釐清中。

▲員警採取交通管制，避免發生二次事故發生。

金崙派出所31日上午7時左右接獲通報趕往現場，果然發現台9線396.3公里處，有一輛大型貨櫃聯結車，車頭左側掛在北上車道護欄上，駕駛驚魂未定站在路旁等候警察處理，員警上前確認現場無人員傷亡後，立即採取交通管制，避免發生二次事故發生，並請駕駛聯繫拖吊業者儘速將車吊離，事故現場於9時30分清理完畢恢復車流順暢。

▲肇事現場路面留下清晰的緊急剎車痕跡。

該車駕駛事後向員警表示，自己是從台東往屏東方向南下行駛，行經下坡彎道處時，一時疏忽衝入對向車道撞擊北上車道護欄，差一點衝出護欄掉下百米懸崖，所幸當時沒有撞到其他人車。

▲聯結車托吊離開現場，發現被撞護欄已損毀。

大武警察分局呼籲，南迴公路目前已全線拓寬，駕駛朋友行經彎道或下坡路段應減速慢行，切勿疲勞駕駛、超速或違規超車，更重要的是開車前、中不能飲酒，為保障用路人行的權利，請大家一起遵守交通安全規則。

►我沒有遲到，是時間遲到了！