三星摺疊機Galaxy Fold元月4日台灣上市　68,888元即刻擁有星級手機

▲三星摺疊機Galaxy Fold確定2020年1月4日在台灣上市。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱倢芯／台北報導

眾多星粉期待的三星摺疊手機Galaxy Fold確定將在台灣上市，台灣三星指出，Galaxy Fold將於2020年1月4日正式在台灣上市，這也是台灣首支上市的摺疊手機，這款摺疊機擁有12GB RAM與512GB ROM，強悍工作性能不僅可支援遊戲、串流、直播，且將以不同的手機型態改變你的使用體驗。Galaxy Fold在台售價為68,888元，並將提供「鈦空銀」與「星際黑」兩種顏色選擇。

台灣三星指出，此次在台灣推出的Galaxy Fold是針對台灣消費者打造的版本，因為Galaxy Fold在國外大多販售的是5G版本，為了配合台灣目前的電信網路，因此這款手機目前是為4G版本。Galaxy Fold將於2020年1月4日在台灣上市，消費者可於三星體驗館、三星智慧館，以及三星商城限量上市。

或許會有消費者認為，Galaxy Fold的售價相較於現在的智慧型手機來說貴上許多，不過在Galaxy Fold的盒裝當中，除了隨附三星無線耳機Galaxy Buds（售價4,990元）與Aramid Fiber薄型背蓋之外，台灣消費者還可額外獲得Galaxy Fold原廠皮革背蓋（售價3,990元）、星級螢幕維修禮遇、一年延長保固、最高12個月分期零利率，以及手機舊換新等優惠好禮。

▼Galaxy Fold盒裝配件豐富。（圖／記者黃克翔攝）

另外，如果是心中抱有「既期待又怕受傷害」的消費者，在入手前想要想體驗看看摺疊手機，自12月27日起，於全台12家三星體驗館將會有限定展示，並將於三星商城提供限時預購。值得注意的是，除了上述禮遇之外，訂購Galaxy Fold的消費者還可享有三星首創的專人到府交機服務。

▼訂購三星摺疊機Galaxy Fold消費者，可享有專人到府交機服務。（圖／記者黃克翔攝）

有提供體驗服務的12家三星體驗館分別是，微風南山、台北三創、士林文林、大直美麗華、西門武昌、蘆竹台茂、台中法雅客、文心秀泰、台中逢甲、台南東寧、高雄瑞豐，以及高雄夢時代。三星商城的限時預購時間則為12/27早上11:00至12/31晚上23:59。

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