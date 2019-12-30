三星Galaxy S11現身藍牙SIG認證網站　證實推出雙卡雙待！

▲Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro）

記者陳心怡／外電報導

三星預計在明年2月舉辦Galaxy Unpacked發表會，屆時將推出Galaxy S11系列旗艦手機。然而，在發表會前，標準版Galaxy S11已率先出現在藍牙SIG認證網站上，配圖列表也提供了大量訊息。

正如圖片中所示，資訊顯示此次認證的新機有SM-G988B_DS、SM-G988B和SM-G988BR_DS三個版本，而「DS」表明這款手機確實會推出雙卡雙待（實體SIM卡搭配上eSIM），如果有兩組電話號碼，都可在同一支手機當中使用。

▲Galaxy S11藍牙認證。（圖／翻攝自sammobile）

在硬體方面，Galaxy S11預計將搭載驍龍865晶片或Exynos 990晶片，至少擁有8GB內存和128GB存儲空間以及5000mAh電池，並配備6.9吋曲面挖孔螢幕；而鏡頭方面，將配有一個1億800萬像素的主鏡頭，再搭載4800萬長焦鏡頭和潛望結構鏡頭設計，支援5倍光學變焦和100倍數位變焦功能。

另外，先前外傳三星為了不跟iPhone 11撞號，因此有可能將新機直接「跳號」到Galaxy S20，不過真正的名字，也只能等發表會公佈才知道了。