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商業周刊／一群學生「利誘」2年　讓台大撤4億高污染投資！

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圖／商業周刊提供

▲撤資行動是台大學生會永續部與氣候行動社努力數年的成果，終於在現任部長黃毓庭（左3）與社長張榮廷（左1）手上完成。（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／吳中傑

一群台大學生，為什麼能讓校方決定撤出校務基金中達4億3千萬元、占投資部位22％的股票等投資？

12月17日晚上，台大學生會永續部透過臉書對外宣布，台大成為全亞洲第一所不再投資高污染、高碳排放與化石燃料產業的大學。

台大校方承諾，明年底前將全數撤除對此三類產業的投資，並將參考CSR（企業社會責任）及ESG（環境、社會與公司治理，詳見小辭典）等原則。

請繼續往下閱讀...

這個撤資承諾背後，其實是台大學生會永續部與台大氣候行動社兩群學生，從2017年開始、鍥而不捨的行動。

個股殖利率優，說服難度高

「大學如果真的是要培育人才，並且創造一個更美好的社會，就不應該去投資會摧毀我們未來的產業！」台大學生會永續部部長黃毓庭解釋，過去幾年，其實全球各大名校如史丹佛、耶魯與劍橋大學等，都已陸續撤資高污染等產業。

2年多前，台大學生會幹部在國際風潮下開始要求校方撤除對塑化、水泥等企業的投資。

2017年底台大校長遴選過程中，當時身為候選人的台大校長管中閔，對他們的倡議做出了明確承諾。

但，這仍然是一段比想像中更困難而漫長的旅程。

主因之一，是台大校務基金操作向來以「穩健獲利」為原則。翻開台大2018年校務基金決算書，可看到投資了台塑石化、台泥等環境風險較高、但有穩定股利的高殖利率股。

同時，校方擔心一旦對外宣示撤資，很可能與企業打壞關係，未來難再從相關企業獲取獎學金捐贈、產學合作等機會。

為了讓校方兌現承諾，兩年多來，台大學生會與氣候行動社舉辦「綠色金融」講座、學生連署、甚至在校內辦「反空污投資」遊行等活動，施加壓力。
但更重要的，是拿出胡蘿蔔，對校方「誘之以利」。

可增國際影響力，打中痛點

黃毓庭解釋，在國外，許多學校是透過學生霸占校長室、足球場，數百人遊行等手段，達到撤資目的，但台灣缺乏這樣的動能，「我們必須跟校方保持很微妙的關係，因為這件事完全倚賴校方意志，我們要有一點點合作、一點點監督、一點點友善跟一點點鼓勵，要跟校方說撤資到底有什麼好處。」

而撤資一事可能帶來的國際名聲與社會影響力，正好打中台大今年於英國《泰晤士報高等教育特刊》首度發表的「世界大學影響力排名」，輸給慈濟大學、僅居台灣第二的痛點。

「我們之前就不停說我們可能會是亞洲第一間（撤資高污染產業大學），校方應有察覺到這樣的訊息，」黃毓庭笑著表示。同時，台大正在編寫首份「校園社會責任報告書」，這個背景也推了這次的撤資行動一把。

台大撤資案能否帶動其他大學相繼做出宣示與行動，仍有待觀察，但這釋放的，是台灣社會已逐步與近年國際風行的綠色投資接軌的訊號。

例如挪威主權基金、美國投資銀行高盛等，近年都已經做出相關宣示，連台灣也已開始萌芽

這背後，固然有企業需回應社會責任的壓力。安侯永續發展顧問有限公司董事總經理黃正忠解釋，金融海嘯後，金融業開始被要求應擔負社會責任，除了好的風險控管、保護投資人，甚至應促成綠色經濟，「如果只看投報率，終歸死路一條……，Z世代（泛指90年代中期後出生者）也是關鍵，他們認同這樣的價值觀。」

在全球倡議大學撤資高污染等產業的非營利組織350.org台灣協調員蘇彣忠強調，企業做出這樣的行為，絕對不會只是「做好事」，「這些都是夕陽產業，很多學校撤資後，是去轉投再生能源、藝術等，不是它愛環保，而是這是能賺錢的事！」

例如挪威主權基金當年宣布不再投資石化等產業時，便明確對外表示，主要原因之一是看壞相關產業前景。

雖然短時間內，要多數學校、投資人與企業完全轉向綠色投資，可能有難度，但黃正忠認為，這未必只能是撤資、投資二選一的零和遊戲。轉型期間，學校或企業在顧及投資報酬率的同時，其實仍可以變身積極的行動主義股東，督促高污染的被投資方投入永續工作。

10年前，企業社會責任在台灣還處於萌芽階段，如今轉眼已是必考題；綠色投資現在雖然仍是新觀念，但從將成為社會中堅分子的台大學生如此堅定而積極的行動，已經可以想見，這絕對是台灣資本市場無法再迴避的一課。

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