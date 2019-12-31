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與1男滾床「遭11人硬上」　金髮妹撤告...反被告誣陷定罪恐關1年

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▲▼英國女控訴遭12名以色列男性侵，案情逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

▲女控訴遭12名以色列男性侵，反被告誣陷定罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

一名19歲的英國女子日前到賽普勒斯的阿依納帕（Ayia Napa）度假，她指控遭到12名以色列少年輪流性侵，引起全球震驚，但沒想到10天後案情逆傳，女子撤告，反被以誣告等罪名起訴，該案30日在帕拉利姆尼（Paralimni）的法院開庭，女子被子擾亂公眾罪名定罪。

BBC報導指出，法官指出，「被告向警方提出假的控訴，她清楚知道自己在說謊，在作證期間，也沒有說實話，依然試圖誤導法庭」，而在警方徹底調查，並逮捕所有當事者後，沒有任何性侵或暴力的行為。另外，法官也表示，有影片做為證據，顯示男女雙方為合意性交，「女子因為性愛過程遭到錄影感到尷尬，所以提出假控訴，隨後也道歉並承認錯誤」。

檢察官指出，該女子親自簽署了一份聲明，指出她在提出被性侵控訴的10天後自願撤告，不過女子反駁，聲明是在被威脅逮捕的情況下簽的，當時也無法連絡上律師。

女子的其中一位律師查拉拉拜多（Nicoletta Charalambidou）指出，法庭上當作證據的影片中，女子只有自願與其中一人發生關係，其他11人就自闖入房內，女方有要求對方離開。接下來律師團會繼續上訴到賽普勒斯最高法院，若是不成功的話，可能會繼續上訴至歐洲人權法院（European Court of Human Rights）。

查拉拉拜多表示，雖然他們尊重法院，但不同意判決，「我們相信有許多部份違反了公平審判應遵守的程序和人權」。下一次開庭時間為1月7日，若是被罪名成立，女子最高將面臨1年刑期已幾1500歐元的罰金，她的律師則要求緩刑。

這起事件發生在今年7月17日，女子表示自己在旅館內被12名男性性侵，這12人隨後都被逮捕，但10天後她撤告，嫌犯也獲釋。

女子與她的母親一起出庭，兩人都戴著白色的口罩，上面有紅色嘴唇被縫起來的圖案，象徵自己是被「禁言」，法庭外也有反對女性暴力團體「Network Against Violence Against Women」的成員舉牌示威，也有人帶著同款的口罩。

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