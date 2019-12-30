2020總統大選民眾「積極依賴社群平台」　臉書首次在台設立戰情室

▲臉書將首次在台設立戰情室。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

臉書（Facebook）將於2020年1月1日後，於台北與新加坡亞太總部辦公室設立戰情室，目的是確保即將到來的1月11日台灣大選，在社群媒體平台上透明公正。這也是臉書首次針對台灣選舉設立戰情室。

中央社引述消息人士說法報導，臉書台北辦公室戰情室內，將包括臉書公共政策、政治廣告、內容審核、法務、系統安全等不同部門成員，基本上24小時運作，並與愛爾蘭和美國總部配合。另外在戰情室運作期間，臉書香港、台灣及蒙古國公共政策總監陳澍也會親自於台北辦公室坐鎮。

報導指出，臉書台北戰情室將全天與中選會、執法部門聯繫，各個政黨和3位總統候選人團隊也會與臉書保持聯繫；戰情室休息時間將交給美國總部繼續監看，確保24小時運作跟進。

業內消息人士表示，2016年總統大選和2018年九合一選舉時，台灣民眾對社群媒體平台依賴度並未如現在積極，假資訊也尚未成為趨勢，但此次2020大選面臨更大挑戰，設立戰情室有利於提高溝通和決策效率。據悉，1月11日選舉投票日過後，臉書台北戰情室預計會再維持運作一段時間，以防突發情況發生，且針對不同情況都已有備案。

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