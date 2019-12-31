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花蓮觀光邁入全新里程碑　遠雄海洋公園2020『雙場館』全新升級

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／遠雄海洋公園提供）

「遠雄海洋公園」歷經兩年時間規劃、建置升級，搶在2020蘇花改通車前，隆重推出最新水族館升級及劇場新秀，讓您不用出國，也可享受到國際水準的娛樂體驗；虛實合一的「探險島水族館」及環景劇場的「奇妙海洋慶典」，融合科技藝術，驚艷視覺感官，今年寒假，您不可錯過花蓮遠雄海洋公園。

受大、小朋友喜愛的「探險島水族館」已於11月全面升級，除了原有豐富的水族生態介紹外，園區更耗資千萬打造軟、硬體設施;互動科技及藝術創作，結合海洋生物，透過光、影變化，讓您猶如置身海洋中的奇幻空間;升級版的探險島水族館2.0中，新添網美打卡點的繽紛水母區及大洋彩拼區，夢幻的投影效果，讓您秒變時尚網紅;適合小朋友的觸摸生態池，透過近距離學習海洋小知識;花園鰻趣味雕塑區，可愛呆萌的花園鰻造型，讓您拍不完~

（圖／遠雄海洋公園提供）

園區水晶城堡劇場全新推出的表演劇碼「奇妙海洋慶典」，以海洋保育為主題發展設計，邀集國內劇場頂尖設計師量身打造LIVE音樂製作、舞台特效、華麗服裝及多媒體環景視覺，以現場觀眾加入劇情互動，發展出領人省思的愛護海洋故事，節目中逗趣的蝦蟹先生們將與觀眾們為找尋代表海洋生命力的「珍珠」而踏上冒險的旅途，路途上他們將遇到黑暗世界裡的鰻魚、污染黑怪(軟骨及高空特技)，及惡勢力的鯊魚群(彈跳特技)後，他們是否能順利找回珍珠讓大海恢復生命力？來到水晶城堡劇場一起攜手護海洋，踏上為海洋找回永續生存的美麗旅程。

更多相關活動訊息http://www.farglory-oceanpark.com.tw

※本文由《時尚漫旅》《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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