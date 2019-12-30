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教保高手齊聚嘉藥　比創意秀巧思

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▲第11屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，於嘉南藥理大學隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第11屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，於嘉南藥理大學隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第11屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，於嘉南藥理大學隆重登場，主要在激勵幼保科學生發揮所學，製作兼具原創、實用及教育性的教玩具，今年競爭激烈共有高中職校56件作品、200餘人同台競技。

結果由屏榮高中、樹德家商及三民家商分居第1、2、3名，三民家商、復華中學拿下創意獎，而光華高中、嘉義家職、三信家商及台中家商等校則獲得佳作。

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這次競賽研習活動包含了教玩具觀摩、桌遊操作及幼兒戲劇研習，希望透過競賽交流與研習，提升學生實務專題能力；成績評量方面，為回應幼保現場教學需求，每位參賽者除設計教具外，皆須當場說明參賽作品的設計理念與玩法，並回答評審委員提問，以展現參賽者口述表達與操作互動能力，每位參賽學生無不卯盡全力，爭取優異成績。

活動當日另外舉辦幼兒戲劇研習以「戲劇，可以這樣玩！」為主題，讓參賽學生在比賽與觀摩作品之外，也能藉由研習汲取並體驗幼兒園不同類型的戲劇活動與創意展現，有助於強化幼保科系學生的專業實務技能，與幼教現場密切接軌，應用所學。

▲第11屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，於嘉南藥理大學隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥幼保系主任林佳蓉表示，嘉藥嬰幼兒保育系主辦「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」是全國幼保類科學校年度盛會，每年都吸引眾多學校參加，本次作品融合各學習領域，比以往更精緻豐富，展現參賽學校和指導教師努力培育的成果。少子化趨勢翻轉了教保產業需求，促使幼兒教保朝精緻化發展，教玩具設計產業即是發展趨勢之一，教玩具競賽更有助於參賽學生發揮潛力與加值創意，成為未來幼保界的生力軍。

嘉藥校長陳鴻助表示，嘉藥連年辦理兒童教玩具競賽研習活動，除提供各校相互切磋學習機會外，同時邀請嬰幼兒教保服務機構、兒童教玩具開發公司及相關科系之高中職、大專校院師生共襄盛舉，提供兒童教育的觀摩交流平台，期許學校能帶動幼兒教保產業的創新發展，促進建構嬰幼兒健康發展的學習環境。

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