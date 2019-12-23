長榮女中驚見成堆「人頭」！　原是環保聖誕樹搞創意

▲長榮女中舉辦環保聖誕樹創作比賽，美容科學生，將已利用報廢的練習用人頭模型創作成「聖誕樹」，成功吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嚇死人！長榮女中校園出現成堆「人頭」，超驚悚！原來這是學校美容科學生的傑作，他們將已利用報廢的練習用人頭模型創作成「聖誕樹」，成功吸睛，而校方為了推廣環保觀念，也舉辦環保聖誕樹創作比賽，作品成為校園裝置藝術，妝點教會學校耶誕氣氛。

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校長蔡玉敏指出，台灣資源回收率成果傲人，但再利用率仍有待加強，學校除落實垃圾分類及資源回收，也推廣垃圾減量，並將回收再利用觀念融入教學裏。日前以日本鯉魚旗概念，讓學生於縫紉課，用廢布製成虱目魚旗；最近則趁聖誕佳節，舉辦全校性的環保聖誕樹創作比賽。

校方將近期各類回收物品，分包發給各班學生，看上去跟一般家用垃圾沒兩樣，但經過一段時間後，一包一包的垃圾，變成一棵一棵繽紛聖誕樹，成果令人驚豔。

美容科、時尚造型科學生，學習素養展現高超技法，靠手藝勝出。有班級將各種鋁箔包飲料剪開、翻面噴漆，折成傘狀拼裝層層的樹葉，一人高的作品至少用掉三、四百個鋁箔。而餐飲科、觀光科的學生則是創意取勝。有學生用飲調課大瓶裝的濃縮原汁空瓶裝水，包上棕色廢紙當樹幹，並運用透明塑膠杯做成樹身，在不改變回收物原貌下，小巧作品仍有獨特的視覺效果。創作過程中，有學生用各種空罐頭堆成圓椎狀，在未經包裝下，看起來就像罐頭塔，讓人傻眼，幸好經過照片及飾品點綴後成功扳回一城，獲得名次。

而最吸睛的要算是美容科「幸福魔髮師」特招班的人頭聖誕樹了。對美容科學生而言，人頭是最重要的學習伴侶，美髮相關課程都需要它，3年下來，平均要用掉10顆人頭，特招班因較多實作課，用得更兇。人頭從一開始的長髮飄逸，歷經吹、梳、染、燙的摧殘，再到最後的推剪，終告報癈，但人頭不能回收，因捨不得丟棄，該班學生便將這陪伴他們2年多的人頭，輔以厚紙板當支架，堆疊成聖誕樹，也紀念辛苦的學習歷程。這約50顆人頭的創作或許有點嚇人，但對美科學生來說，別具意義。

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