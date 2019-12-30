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抓正妹胸2次！警方到場一秒變醉漢...朝天空茫喊「再也不喝啦」

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▲桃園市王姓少年去年10月與友人在摩鐵聚會，因摸了其中少女大腿與胸部被告狀，同夥蕭姓少年等8人毆打凌虐後逼迫簽下本票才放人。（圖／取免費圖庫Pixabay）

▲廣西女子遭陌生男子襲胸，氣炸報警。（圖／取免費圖庫Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

廣西南寧女子小如（化名）日前和朋友聚餐時，竟遭一名男子10分鐘內連摸兩次胸部，隨即被服務生制止並抓住。未料男子此時卻假裝喝多，茫茫的說「我以後再也不喝酒了」，但最後還是被警方以侮辱罪立案調查，並罰款人民幣500元（約新台幣2150元）。

▲▼男子向女子襲胸兩次後，便開始裝醉。（圖／翻攝廣西新聞截圖）

▲男子向女子襲胸兩次後，便開始裝醉。（圖／翻攝廣西新聞截圖，下同）

綜合陸媒報導，小如回憶道，她24日晚間10時許和3位朋友聚餐時，不料卻被路過的陌生男子襲胸，起初由於她反應不及，罵了對方幾句後就不再追究。沒想到，男子過沒多久又走到小如身邊，嘗試想再吃一次豆腐，所幸服務生當場將他拉開。

▲▼男子向女子襲胸兩次後，便開始裝醉。（圖／翻攝廣西新聞截圖）

此時，小如氣炸了，起身就直接朝對方踹過去，接著決定報警。不料，男子卻展開苦肉計，趴在地上裝作自己喝醉耍賴，還朝著天空茫喊「我以後再也不喝酒啦」。小如指出，「他在裝醉，然後我們說要報警，我們拿手機去拍他的臉的時候，他還用手擋，警察來了以後他還假裝吐，但是根本就沒有吐出來。」

▲▼男子向女子襲胸兩次後，便開始裝醉。（圖／翻攝廣西新聞截圖）

警方到場後，以侮辱罪立案調查，並根據雙方的筆錄向男子處以人民幣500元的罰款。但小如卻對懲罰不滿意，認為這種行為對她造成心理傷害，「如果一個酒醉男子可以隨便襲胸，就罰500元罰款的話，這犯罪成本太低了，那我們女生以後安全沒有任何的保障。」她將蒐集證據起訴該名襲胸男子。

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