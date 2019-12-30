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簽4點切結書答應斷人夫...小三被抓包要「賠200萬」！正宮崩潰：他們還拍婚紗

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲她簽切結書答應正宮不再與人夫聯絡卻違約，下場要賠200萬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名洪姓人夫與一名呂姓女子發展出婚外情！正宮2017年得知2人姦情後，一怒之下要求呂女簽下切結書，承諾雙方不再往來，就連手機電話號碼都需更換，否則需賠償正宮900萬元的精神撫慰金。孰料，呂女竟違約，氣得正宮提出告訴，法院審理後，判呂女須賠償正宮200萬元，可上訴。

判決指出，正宮指控，她與丈夫在2009年9月結婚，婚後育有3女1子，當時呂女還有受邀參加婚禮，沒想到對方竟與丈夫展開不倫戀，東窗事發後，雙方展開談判。呂女2017年6月7日簽下切結書，內容載明，她與洪男曾發生性行為，答應正宮今後不再與洪男有任何電話、手機、電子通訊軟體、電子信箱等多媒體聯絡，或有親密出遊等情事，若違背諾言，願受法律制裁。

除此之外，切結書更提到，呂女必須更換手機號碼，不得通知洪男聯絡方式，包含居住地址、工作地點、公司名稱等，以及切結書市在公開場合及公證下進行簽約，皆屬實情，若簽約內容或個人資料有造假，願負法律責任，最後一點則是，呂女若不依照上述3點履約，願付900萬元給正宮作為精神賠償金。

簽下切結書後，呂女換了手機號碼卻仍違約，在2018年2月10日、同年4月23日聯絡洪男，同年9月29日除了與洪男見面，竟還在洪男與正宮的2個孩子的面前有親暱行為。

正宮意外取得2人出遊的錄音檔後，心碎開車北上要到呂女家中找呂父、呂母理論，但此時丈夫卻載著雙胞胎女兒要前去呂家要攔截妻子，破壞手機內的通話證據，呂女還與丈夫拍婚紗照，讓她憤而提告。

呂女辯稱，雙方簽下切結書後就斷了聯絡，就算有接觸碰面，也是洪男試圖接近她，多次在她下班、回家途中出現，讓她「不堪其擾」，她更稱，「正宮不拘束自己的配偶，卻向我求償，是意圖詐騙精神撫慰金的行為」，對於與洪男出遊、通訊一概否認。

但台南地方法院勘驗各項事證發現，呂女簽下切結書後，仍有與洪男聯繫，雙方LINE中還有曖昧對話，也有一同出遊的監視器畫面，認定呂女確實違反切結書約定，判她需賠償正宮精神撫慰金200萬元，全案仍可上訴。

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