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8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C

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▲▼8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C。（圖／中央氣象局）

▲南方雲系北移影響，全台8縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

3特報齊發！中央氣象局29日晚間發布「大雨特報」、「陸上強風特報」、「濃霧特報」，受南方雲系北移影響，預估晚間至30日（下周一）桃園至雲林地區及澎湖將有局部大雨發生機率，花東也有局部較大雨勢，且東北風明顯偏強，30日入夜起台南以北等沿海空曠地區將有8至10級強陣風。

氣象局預報，30日南方雲系持續影響，全台仍有降雨，早晚低溫約17至19度，中部以北及東半部白天高溫約21度，南部降雨時間較短，高溫約24至26度。因東北季風逐漸增強，入夜後，北部及東北部氣溫開始下降，一直到31日（下周二）跨年夜清晨北部低溫下探15度，其他地方約16度。

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▲▼8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C。（圖／中央氣象局）

▲▼8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C。（圖／中央氣象局）

▲▼8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C。（圖／中央氣象局）

▲全台濕冷！降溫時刻將來臨，一路暴跌剩14°C。（圖／NCDR、中央氣象局）

大雨特報區域：
桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、澎湖8縣市。

陸上強風特報區域：
基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、台南、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、連江、嘉義縣17縣市。

濃霧特報區域：金門縣。

預計，31日至1月1日元旦（下周三）受東北季風影響，氣象局提醒，31日北台灣氣溫呈現一路下滑趨勢，高溫不到20度，其他地方也會下降一些，跨年夜至元旦清晨冷空氣達最強，屆時中部以北及東北部低溫將下探14度，由濕冷逐漸轉為乾冷，31日全台仍有局部短暫雨，下半天起中南部的雨會逐漸停下來，轉為多雲到晴，入夜後北、東降雨也有機會趨緩。

天氣風險公司分析，29日晚間是降雨空檔，「但雨還沒下完」，後面的雲雨帶準備進入台灣，中南部的雨大約會下到30日下午；北部則較久一些，會一路下到跨年那天，跨年夜就會陸續轉乾，但氣溫會明顯下滑

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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