跨年元旦「北中南東」天氣攻略來了！　冷空氣強度達巔峰：最冷探14°C

▲新一波東北季風周一起增強，跨年夜至元旦清晨冷空氣達最強，中部以北、東北部低溫下探14、15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

2019年進入尾聲！中央氣象局預計未來一周天氣，受到南方雲系持續影響，周一（30日）仍全台有雨，並以東北部降雨時間長，下一波東北季風則將在31日報到，北東持續飄雨，跨年夜到元旦清晨最冷，最低溫下探14度。《ETtoday新聞雲》整理出跨年元旦「北中南東」天氣概況，要歡度假期的民眾務必看清楚天氣變化。

跨年元旦「北中南東」天氣攻略

請繼續往下閱讀...

【北部】：

整天偏涼，高溫僅19度、低溫下14度。跨年夜仍飄雨，元旦起轉乾，雲層偏厚，送夕陽、迎曙光機率低。

【中部】：

高溫22度、低溫15度，跨年夜逐漸轉乾，送夕陽、迎曙光機率高，並以中南部山區最可能成功。

【南部】：

高溫25度、低溫16度，跨年夜逐漸轉乾，送夕陽、迎曙光機率高，若要去墾丁迎曙光可以碰碰運氣。

【東部】：

高溫20度、低溫17度。跨年夜飄雨，到了元旦受東北季風影響，東半部仍有降雨機會。

▲年底全台濕涼，跨年夜北東仍有雨，元旦清晨氣溫最低，中部以北最低溫下探14度。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒指出，周一仍受到南方雲系影響，全台有雨，以東北部降雨時間長，南部相對降雨空檔多；周二（31日）水氣逐漸減少，雨區縮小，但跨年夜北部、東部仍有飄雨，中南部則會雨停。若水氣、溫度配合的話，31日之前玉山有機會降雨。

但要注意的是，下一波東北季風明天逐漸增強，影響最顯著的時間為31日晚至1月1日清晨，也就是跨年夜到元旦清晨，雖然強度比上一波稍弱，但感受上還是偏涼。

▲跨年夜北東濕冷，元旦起各地轉乾。（圖／記者李毓康攝）

在溫度方面，北部高溫19度、低溫14度；中部高溫22度、低溫15度；南部高溫25度、低溫16度；東部高溫20度、低溫17度。

元旦基本上仍是受東北季風影響，但僅剩東半部還有降雨，中南部為多雲到晴天氣，北部高溫略回升為21度，中南部24-26度，東部22度。2日之後，東北季風減弱，白天北部氣溫回升、降雨也偏少，僅東半部有局部降雨、北部則有零星降雨，但不多。

▲2020元旦曙光，以中南部山區看見的機率最高，圖為台南二寮曙光。（圖／西拉雅國家風景區）

2019送夕陽以中南部比較有機會，跨年夜活動北部、花蓮會飄雨，雨勢上以東北部最多。至於2020元旦曙光，以中南部山區機率最高、墾丁可以碰碰運氣，北部東半部雲層偏厚，機率不高。