　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲親民黨環台送愛之旅新竹站，為親民黨不分區立委候選人宣明智造勢。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

「新橘創新局，走出藍綠，用腳去投票」，親民黨環台送愛之旅27日來到新竹，和郭家軍合體造勢展現團結， 就是要來力挺親民黨不分區立委候選人宣明智。

▼親民黨環台團隊抵達新竹城隍廟，合體郭家軍造勢。（圖／記者謝婷婷攝）

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

宣明智也盡地主之誼，熱情介紹城隍廟在地小吃，結束午餐也不忘深入基層，和選民搏感情，他從聯電榮譽副董事長到披上橘袍，轉戰政壇，把前進國會，當成這輩子最後一個創業看待，力推「0-6歲國家養」、「工者有其屋」、「青年發展」等政見。

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼親民黨不分區立委候選人宣明智，和親民黨環台團隊品嚐城隍廟小吃，同時也深入基層問候。（圖／記者謝婷婷攝）

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

宣明智強調：「0到6歲國家養，然後能夠幫助到30歲左右的父母打拚事業，協助他們照顧家庭，第二個就是工者有其屋，是希望有工作的人就他的職場附近，找到平價高品質的房子，再來我們要把青年當成是國家最重要的資源，來怎麼樣開發這個資源，怎麼樣利用這個資源，讓這個資源能夠達到，最大的發揮才是我們國家最重要的未來。」 

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜、劉宥彤，和慢飛兒一起體驗咖啡生產作業。（圖／記者謝婷婷攝、親民黨提供）

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲親民黨造勢團隊結合公益機構送暖拜訪，展開為期七天的環台送愛之旅。（圖／記者謝婷婷攝）

新竹造勢也結合公益機構送暖，和慢飛兒跳舞互動，親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜、劉宥彤，體驗咖啡生產作業，而為期七天的環台送愛之旅，騎著電動機車環島，從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，呼籲大家攜手做公益之外，並走出家門投票。

ET快訊
竹科女酒後被撲倒！　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了
韓國瑜辯論提「處男」...恬娃氣炸：那我就處女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／親民黨22日墾丁啟動7天環台造勢　郭台銘接力、宋楚瑜壓軸

財訊／驚！宣明智財產超陽春　聯電持股僅506股

雲端最前線／泛藍歸隊？郭台銘與韓國瑜、王金平同台？

立法禁止國中、國小生在校內用手機　劉宥彤：怕成癮就別買給孩子

與各黨人士合照遭疑「牆頭草」　劉宥彤：是在哈囉？人民最大

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

蘇花改1/6通車！宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費　最低票價100元

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

蘇花改1/6通車！宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費　最低票價100元

雲林蒜農北上請命　張嘉郡籲農委會遵守承諾調高進口蒜頭關稅

觀音樹林里首創以蓮花池打造生態滯洪系統　可望續創防災社區特優佳績

看護風雨中推輪椅婦好茫然　平鎮警帶回派出所照料

新竹市警局新購7警用車輛　打擊犯罪添利器

活化香山陸橋空間　將設草坡溜滑梯、PU步道

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？　一聽出生年月「根本同齡」筷子停住了

台北車展／賓利第3代Flying Spur開價1420萬起！最速休旅同台演出

華映員工薪資欠款有解　股臨會通過處分土地、廠房

被風吹進冰川！滑雪場「禁用塑膠製品」　義大利搶下歐洲第一例

露牙打呼到忘我！　酣睡汪「被自己嚇醒」憨呆表情超爆笑

美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

MBC演技大賞新人獎《偶然發現的一天》全包了！主演3人都得獎

西藏空域封鎖20分鐘！　網推測：太原試射靶彈西藏攔截

地方熱門新聞

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈下15分鐘讓她崩潰

瑞芳貨櫃翻覆　網友：要賠慘了

國5蘇澳服務區　12/30啟用營運

邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點服務

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

蘆竹氨水化工廠大火　強力水柱壓制嚴防爆炸

林俊憲舉辦「南區團結大會」

台南沒有天坑只有路平傅崐萁要道歉

台南市撲殺第2例禽流感雞隻

蘇花改1/6通車！市區公車「羅東─花蓮」前3日免費

假檢警真詐騙警郵合作阻詐

花田綻放　春遊賞花到彰化

張嘉郡籲農委會調高進口蒜頭關稅

更多熱門

相關新聞

李武龍成立抓鬼大隊

李武龍成立抓鬼大隊

選戰進入最後階段，台南市第二選區雙方陣營競爭激烈，國民黨籍立委候選人李武龍，30日率領律師後援會成立抓鬼大隊，呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選。

郭台銘穿橘背心脫口「棄韓保宋」　郭辦：不反對

郭台銘穿橘背心脫口「棄韓保宋」　郭辦：不反對

新竹賭盤數字曝光　他：政見辯論後更恐怖

新竹賭盤數字曝光　他：政見辯論後更恐怖

衛報：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

衛報：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

英粉、韓粉注意！穿飛行外套夾克投票恐罰1.5萬

英粉、韓粉注意！穿飛行外套夾克投票恐罰1.5萬

關鍵字：

2020大選2020不分區立委親民黨環台送愛新竹宣明智蔡沁瑜劉宥彤

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓國瑜被爆疑在辯論會上「脫鞋搓腳」

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面