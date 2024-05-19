百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

▲百年淡蘭古道走向國際，4縣市攜手日方共揭友誼步道。左至右：日本宮城縣議員菊地惠一、臺北市秘書長李泰興、新北市長侯友宜、宜蘭縣縣長林姿妙、基隆市秘書長方定安。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府協同臺北市、基隆市、宜蘭縣、中央單位及日方代表舉辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師暨臺日友誼步道揭牌」活動，帶著民眾一同登山健走，並見證百年淡蘭古道「金字碑古道」與日本宮城偶來步道「奧松島路線」締結國際友誼步道。

淡蘭古道為早期淡水廳至宜蘭噶瑪蘭廳運輸來往的主要交通要道，乘載超過二百年歷史軌跡，橫跨現今北台灣臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等4個行政區，為推廣淡蘭百年山徑文化光觀風華，自2016年起每年由四縣市輪流辦理「淡蘭會師活動」共同協力推廣，在各單位相互合作下，淡蘭百年山徑完成了多項軟硬體設施，如服務據點、主題網、相關出版品等，期待吸引更多國內外健行者造訪，感受淡蘭的山海風光。

▲新北淡蘭古道金字碑古道設置的紅色偶來小馬，讓淡蘭古道及偶來步道締結友誼，走向國際步道之路。

侯友宜表示，淡蘭古道百分之七十都在新北市，也是台灣第一條國家級綠道，在2023年11月12日淡蘭古道與日本宮城偶來步道已經正式締結國際友誼步道，並在日本宮城偶來步道上設置淡蘭石柱，今年則在淡蘭古道設置紅色偶來小馬。

侯友宜說，淡締結國際友誼步道的日本宮城「奧松島路線」與淡蘭「金字碑古道」有很多方面是相同的，位置都在日本與臺灣的東北邊，也有著各自豐富的文化歷史，例如馬偕傳道與繩文古文化，更可貴的是宮城縣歷經當年311海嘯後辛苦重建精神與先民開墾淡蘭的精神不謀而合，而今年設置的紅色偶來小馬更表示淡蘭古道已走向國際。

觀旅局表示，為鼓勵民眾走出戶外體驗山林魅力，將於5月25日及6月1日結合台灣步道日規劃2場徒步系列活動，讓市民走進山林、親近自然，凝聚人與人、人與在地環境的親密關係。更多資訊請持續關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉專。

▲侯友宜協同日方東松島市長等人於淡蘭古道金字碑古道共同揭牌紅色偶來小馬。