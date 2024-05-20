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凝聚族群向心力！花蓮2女士傳承族語　獲族語模範母親表揚

▲▼市長魏嘉彥親自會見林秀妹女士及林秀蓮女士的孫女，並頒贈禮品。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲市長魏嘉彥親自會見林秀妹女士（左三）及林秀蓮女士的孫女（左二），並頒贈禮品。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

原住民族委員會日前在台北圓山飯店舉辦「113年度族語模範母親頒獎典禮」，總共有50名模範母親參加最後遴選，花蓮市撒奇萊雅族的林秀蓮女士及林秀妹女士雙雙獲獎，為族語傳承立下不可抹滅的功勞，也象徵撒奇萊雅族持續不斷振興自己文化的堅定精神。

▲▼市長魏嘉彥親自會見林秀妹女士及林秀蓮女士的孫女，並頒贈禮品。（圖／花蓮市公所提供，下同）

因林秀妹女士已高齡90歲，由其孫女鄭以晨代表北上受獎，市長魏嘉彥日前親自會見林秀妹女士及林秀蓮女士的孫女，並頒贈禮品，恭喜兩位族語模範母親在全國得到殊榮。他說，族語的傳承需要靠所有族人的努力，撒奇萊雅族能持續在族語方面向下扎根，實屬不易也難能可貴，希望年輕的族人能多參與部落事務，讓族語、文化及技藝持續流傳，讓台灣珍貴的原住民特色永續傳承。

▲▼市長魏嘉彥親自會見林秀妹女士及林秀蓮女士的孫女，並頒贈禮品。（圖／花蓮市公所提供，下同）

獲獎的林秀蓮女士表示，非常開心能得到族語模範母親的表揚，感謝所有推薦我的人，讓她得以榮耀祖靈。她強調，語言對一個族群來說相當重要，尤其對於族裡的孩子來說，若下一代都會講族語，就能更加凝聚族群的向心力。她接著說，部落目前有許多推動族語的人才，尤其邱貞英老師非常有耐心的付出，花費心力培育孩子對族語的興趣，衷心希望我們的年輕族人往後都能堂堂正正地說出撒奇萊雅族的語言。

▲▼市長魏嘉彥親自會見林秀妹女士及林秀蓮女士的孫女，並頒贈禮品。（圖／花蓮市公所提供，下同）

代表林秀妹女士前來的孫女鄭以晨，同時也是花蓮市公所的語推老師，她表示，很榮幸能代表外婆前往台北領取獎狀，全家人都很替外婆感到開心。她指出，本身會成為族語語推老師，也是在媽媽及外婆的薰陶下，逐漸產生興趣與使命感，尤其外婆在撒固兒部落裡也致力傳承織布文化、歌謠傳承等，讓青年陸續回到部落參與，甚至成立粉絲專頁「Malepadang嗎叻叭噹聊天啦」的直播平台，歡迎大家多多關注，以此更深刻的了解撒奇萊雅族群。

魏嘉彥表示，相當開心得知兩位撒奇萊雅族的長輩受到原住民族委員會的肯定，語言是一個族群最重要的象徵，尤其現今許多部落族人為了生活，逐漸融入都市生活，如何讓他們堅守自己的語言，需要大家共同努力推動族語復振，近日舉辦的語文競賽，就是希望讓孩子產生對自己族群語言、文化的興趣，市公所也會持續在這條路上與原住民族共同努力，讓每一個族群都受到應該有尊重及永續的傳承。

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