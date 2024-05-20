水沙連雜誌協會首辦攝影大賽　三組金牌選手出爐

▲風景組金牌：許詩涵《靜謐》。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣水沙連雜誌發展協會首次舉辦封面作品徵件攝影大賽活動，吸引204件作品參加比賽，最終評選出41件得獎作品，金牌得主分別為李瑞源、田芷涵、許詩涵。

本次競賽於5月18日在中興大學演習林的戶外庭園舉行頒獎儀式，三組各取1金2銀3銅，李瑞源以《任重道遠，潘英傑耆老》獲人物組金牌獎，田芷涵以《記憶的技藝》獲民俗組金牌，許詩涵以《靜謐》獲風景組金牌；另風景組優選特頒「山明水秀獎」，人物組優選特頒「溫暖人間獎」，民俗組優選特頒「文化傳承獎」。

▲民俗組金牌：田芷涵《記憶的技藝》。（圖／埔里鎮公所提供）

協會理事長康翠敏表示，這次是水沙連雜誌復刊以來，首次由協會和雜誌社合辦攝影徵件大賽活動，並邀請陳參旺、鄧文淵、李榮芳、劉明浩，黃瑞奇5位攝影達人擔任評審，希望引起人們多關注水沙連地區的美好事物，也更能欣賞周邊的生活、生態與生命。

▲人物組金牌獎：李瑞源《任重道遠‧潘英傑耆老》。（圖／埔里鎮公所提供）

協會指出，本次得獎的作品都非常有意境，光是讀得獎作品的名稱：「眺望埔里守城大山、通向雲的那端、金龍山日出、廬山部落菁英瀑布印象、舒爽的合歡山午後、波瓦倫部落彩虹橋、飛越埔城、拾憶秋茫」，整個水沙連地區的風景似乎就映入眼前；水沙連各地的民俗活動如「賽德克族年祭暨播種祭-燒豬毛、祈安三獻清醮、束腰、舞動巴宰、埔里逐燈祭、氣勢磅礡青瓦廟宇風情」，也有精采呈現。

協會表示，在6月底出刊的第53期雜誌將選用一得獎作品做為封面，其他得獎作品將刊登於內文中，未來也會擇合適作品陸續採用為封面或內文照片。