節目解釋「為什麼要投韓」：喜不喜歡他不重要　趙少康嘆…綠再執政會很慘

▲韓國瑜拍賣「H夾克」原味外套，2020鋼鐵愛心拍賣大會。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選倒數剩下不到2周時間，有「政治金童」稱號的趙少康先前就曾公開表態，會支持國民黨總統候選人韓國瑜，引來許多討論。日前他在網路節目《觀點》解釋自己的立場「為什麼要投韓國瑜」，強調「喜不喜歡韓國瑜」不是重點，而是不能再讓民進黨執政，認為再給蔡英文4年，台灣就會回不了頭了。

趙少康26號上直播節目《觀點》，討論主題「為什麼要投韓國瑜」，先拿出報紙提有關反滲透法的頭版，他自己的看法是「綠開坦克車輾壓藍」，因為議會就是要協商、讓在野黨說話，認為反滲透法太倉促、沒遵守民主程序，重點是讓國民黨支持也不是、不支持也不是，「這是民進黨選舉的策略」、「反滲透法就是反民主」、「民進黨就是反民主」，直呼，不能讓民進黨立委過半，否則會無法無天。

▲趙少康解釋為什麼要投韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

接著趙少康提到韓國瑜聲勢有起來，認為2次總統政見會上，韓的表現很不錯，比蔡英文好很多，而且韓還上脫口秀，吸引2、3百多萬的點閱率，直呼這次應該是世代之爭，「就是年輕跟非年輕的選民在爭，全世界都是這樣，川普跟希拉蕊當時也是這樣」，最後就看哪邊的投票率高。

趙少康接著指出，其實不投韓國瑜就是投蔡英文，「就這麼簡單嘛！那你要投蔡英文嗎？不投？如果投不下蔡英文，你投不下蔡英文就是韓國瑜嘛！」他強調「喜不喜歡韓國瑜不重要」，因為有可能是因為「我可能更討厭那個人才投這個人。」

趙少康還說，他也怕民進黨再執政，不知道會把台灣搞成什麼樣子，大嘆「再給她（蔡英文）4年，會很慘吶……」「你自己想，李登輝已經把台灣搞得很慘了，台灣從李登輝中期以後就開始沒落，因為他搞意識形態」，到前總統馬英九執政8年才算穩住，現在換蔡英文接任，「她說好，我不覺得好啊」、「再給她4年，可能台灣就回不了頭了。」