電視播韓國瑜！小三生「童言嗨吐8字」長輩表情很母湯　他慌了：該怎辦？

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「我現在應該怎麼辦才好？」一名網友分享家族聚會的尷尬場面，原來支持藍營的長輩日前和孩子們一起看電視，國小三年級的孩子一看到電視上出現總統候選人韓國瑜的身影，就興奮吐出8個字，不過卻讓長輩逐漸面無表情，讓原PO當下超尷尬，只好發文求助網友。

「X！超尷尬！」一名網友在PTT政黑板上發文，他表示自己每個禮拜都會回長輩家，29日時有個親戚剛好也帶著幾個孩子回來。他表示，接近用餐時間時，長輩照慣例打開了新聞台，其他的大人則在廚房忙煮飯，留下孩子們陪著長輩看電視。

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正當電視出現韓國瑜的畫面時，其中一名大班的孩子表示「哇韓國瑜耶！」這時另一名國小三年級的孩子則是回應「國瑜草包！國瑜草包！」不料一旁的長輩聽到後表情逐漸母湯、不發一語。

原PO說，依照他對長輩的了解，對方的心情應該是蠻不爽的，連忙求助網友們該如何是好，「急，在線等，他們是祖孫的輩分。」

▲ 網友原文 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有鄉民表示，「叫小朋友喊中華民國萬歲就好了，秒解」、「看你願不願意跟他們討論吧」、「小孩子講實話有什麼錯」、「這是真的！外甥們也是都是在唱國瑜草包」、「都那麼小，要發火也是對他們父母發」、「明年沒紅包了」、「跟孫子嘔氣算什麼長輩，你就這樣回他」。

另一票網友則表示不以為意，「沒差啊，兩個小鬼又不能投票，韓總當選」、「這就是1450的可怕，小孩都能影響」、「韓黑的水準嗎」、「被洗腦了」。

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