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三星新款旗艦機傳將「跳號」取名Galaxy S20　不叫S11可避免與iPhone 11撞號

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▲▼Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro）

▲Galaxy S系列新機將可能跳號命名。（圖／取自CashKaro）

記者謝仁傑／綜合報導

三星的S系列新機可能不取名為Galaxy S11？爆料達人 冰宇宙（Ice universe）在推特發文，預測三星新機將直接「跳號」到Galaxy S20。

外界猜測，可能是為了不跟iPhone 11撞號，顯得自己落後，另外也有一說，因為明年為2020，剛好象徵S系列從10跨到20的突破性。

蘋果也曾在新手機命名，出現變動，眾所周知，曾在2017、2018跳過數字，改以「X」命名，不過，部分消費者對此卻感到混淆，弄不清楚誰先誰後，今年， 蘋果還是回歸數字命名，推出iPhone 11系列。

三星Galaxy S系列新機，目前預計將於2020年初發表，綜合先前報導，系列機款中螢幕最大的Galaxy S11+（或是取名S12+）將配備6.9吋螢幕，螢幕更新率有機會達120Hz，外界預期該機款將搭載螢幕下指紋感測及Dynamic AMOLED面板。機身尺寸則為166.9mmx76mmx8.8mm，這較Galaxy S10+更長、更寬，也更厚，而更大的機身也為相機升級預留了空間。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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