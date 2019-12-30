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雞皮疙瘩至死未消！割喉魔「利刃穿肘+打落牙齒」　高大成嘆：她在極度恐懼中死去

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▲姚女的姊姊（後左1）慘遭虐死，姚女（後左2）裝死逃過一劫。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

2004年1月5日清晨1點多，台中某社區大樓的9樓，突然有人從陽台跳樓自殺，「碰」的一聲，當場殞命，詭異的是，他雙膝墜地，骨盆破裂，身體向前彎曲，形成跪拜的姿勢，像是在為剛剛殺害的人懺悔，他是洪國揚。

將近16年前，瘋狂殺手洪國揚因為姚姓女友欲分手，遷怒女友姊姊，再加上房租糾紛，室友請他搬離住處，竟然在台中市東區租屋處痛下殺手。他先殺死無辜的室友黃泳憲（當年20歲）、黃文璇（當年22歲），然後凌虐女友的姊姊姚珊妘好幾個小時，讓她在極度恐懼、痛苦中離開人世，而姚女裝死逃過一劫。最後，洪國揚自知罪孽深重，跳樓自殺，留下迷團般的情書，坦承情關難過，怨爸媽沒教他如何處理感情。

姚女清醒之後，雖然釐清了洪嫌瘋狂殺人動機，但她對行凶過程的描述，與鑑識人員、法醫勘驗結果頗有出入，很可能是極端恐懼產生的記憶扭曲、空白；此外，法醫高大成也指出，姊姊被凌虐好幾個小時，洪國揚才給她致命的一刀，她死後雞皮疙瘩未褪，屎尿失禁、胃出血，可見她是在極度恐懼中死去，非常可憐。

法醫高大成說，很少有被害者像姚女姊姊一樣，在極度恐懼下死去，全身雞皮疙瘩至死不消。

 

▲法醫高大成說，很少有被害者像姚女姊姊一樣，在極度恐懼下死去，全身雞皮疙瘩至死不消。

姚女可能因為極度驚恐產生的記憶扭曲，也有部分空白，時序混亂，她的供述，與鑑識人員分析血液噴濺方向、血液殘留時間先後所做的「現場重建」，以及法醫相驗的結果頗有出入；法醫高大成說：「黃泳憲與黃文璇最先死的，這對情侶胃裡面的食物都還在，死亡時間應該是在凌晨一點多，而且兩人均無掙扎痕跡。

接著，因地上有長長血痕，鑑識人員研判，洪國揚可能將死者姚珊妘拖到黃文璇房間，凌虐好幾個小時才給她腦後的致命一刀。高大成說，洪嫌相當殘忍，他用利刃刺穿姚女兩手手肘，還敲落她的牙齒，這幾個小時，可能極盡恐嚇、羞辱、報復之能事，使得姚珊妘屎尿失禁，而且死後全身起雞皮疙瘩。

凶案現場地上、牆上滿是鮮血，令人怵目驚心。（翻攝畫面）

▲凶案現場地上、牆上滿是鮮血，令人怵目驚心。（翻攝畫面）

高大成說，一般人遇到驚嚇，皮膚都會因為微血管收縮出現雞皮疙瘩，但通常不要多久就會消褪，像姚姍妘至死不消的現象，是他從事法醫二十年來非常少見的，加上她同時有驟間受到極端壓抑造成的胃、肺出血現象，可見她是在極度恐懼中死去，非常可憐。

姚姓女友在姊姊頭七當天甦醒，但她喉嚨有傷，只能點頭、搖頭或寫字溝通。（東森新聞提供）

▲姚姓女友在姊姊頭七當天甦醒，但她喉嚨有傷，只能點頭、搖頭或寫字溝通。（東森新聞提供）

最後，剩下姚姓女友一人，洪國揚可能想同歸於盡，刺了幾刀，還是不自主的留了點氣力，他自知難逃法網，留下徘徊兩回的血鞋印，跳樓自盡。


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