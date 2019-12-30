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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「總統辯論會」韓國瑜亂開砲　事實查核中心列出10點打臉

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圖文／鏡週刊

2020總統大選電視辯論會昨（29日）下午舉辦，席間國民黨候選人韓國瑜頻頻開砲，連媒體發問也遭殃，引發各界討論。台灣事實查核中心針對三位候選人說法進行查證，發現韓國瑜多項說法不實且未能提出舉證，並一一列出。

Q1.韓國瑜：「問問林園鄉親，蔡英文總統承諾的捷運做了嗎？幫助陳其邁輔選市長，我給您們一條捷運，選完了拍拍屁股走了，一毛錢不給」？

經查：【與所查資料不相符】

根據事實查核中心指出，交通部今年5月22日發布新聞稿表示，已於105年7月19日補助高雄市政府840萬元辦理「高雄捷運小港林園線路線規劃評估報告」。交通部亦於前瞻基礎軌道建設第一期（106-107）特別預算編列8,500萬元，其中5,000萬元係辦理捷運延伸至屏東規劃作業，3500萬元則係辦理高雄黃線綜合規劃。

Q2 韓國瑜：「民進黨立委去大陸喝酒，你一定要唱這首歌嗎？唱完之後開始罵人家！你居然唱《我們都是一家人》」？

經查：【與所查資料部分不符】

根據《中評社》報導，2013年5月有民進黨籍前立委隨國民黨籍、立法院前副院長饒穎奇所率「台灣民意代表交流參訪團」參訪北京。參訪過程中高唱〈我們都是一家人〉並非民進黨籍前立委，而是前國民黨籍立委劉盛良。雖然媒體報導有7名民進黨籍前立委邱垂貞、范振宗、鄭余鎮、陳光復、何嘉榮、林重謨、邱永仁參與此參訪團，但當時范振宗、邱永仁被開除黨籍、鄭余鎮則已經退黨、何嘉榮為台聯黨。

Q3 韓國瑜：「連香港學生會會長都向蔡英文強烈抗議，他們抗中大量流血，你做什麼？他們流血，你的選情在補血。你的選情奠定在香港流血身上，大學生跟你抗議」？

經查：【片面事實】

事實上，香港浸會大學方仲賢曾為此言論發表澄清及致歉聲明。方仲賢坦承蔡政府若無具體措施支持香港抗爭者，難免讓人聯想到民進黨只想用香港人鮮血來換取選票。之後他致歉並表示，他不認為民進黨吃香港抗爭者之人血饅頭，「原文用字措詞絕對需要改善」。

Q4 韓國瑜：「2013年謝長廷到中聯辦，香港從頭接待，跑到北京，跟北京解放軍將領，侃侃而談。談什麼不知道」？

經查：【與所查資料不相符】

謝長廷12月19日在臉書澄清：「2013年去香港參加論壇舉行研討會，沒有進入中聯辦，但董建華作東的宴會上，中聯辦的人有在場，全程都有隨行台灣媒體採訪連線，公開透明坦蕩光明。」且根據香港蘋果日報、聯合報報導，僅能說明謝長廷受到中聯辦台灣事務部長唐怡源接機招待，並無謝長廷進到中聯辦的事實資料。

Q5 韓國瑜：「慶富案到現在掏空325億弄得不清不楚，蔡英文你用的貪官汙吏太多，沒有乾淨的政治就不會有清廉的執政」？ 

經查：【與所查資料不符，且推論過於簡化】

事實上慶富船廠得標金額為352億。且獵雷艦採購案自2010年即開始執行，慶富船廠於2013年得標，陳慶男、陳志偉父子自2014年11月至2016年5月向銀行、關係企業詐貸。橫跨馬英九、蔡英文執政時期，無法推論為慶富案是「蔡英文用的貪官污吏太多」。

Q6 韓國瑜：「今年有四萬家公司、工廠會倒閉」？

經查：【數據大致符合，但原因未能確認】

韓國瑜推論為蔡政府主政不佳，經濟部提及因洗錢防制之故，解散公司增加，經濟部所統計之數據，為另外整理而來，非官方例行統計。查核中心無法透過數據比對，來驗證韓國瑜或經濟部說法。

Q7  韓國瑜在辯論會兩次提及「民進黨黨庫通國庫」是否屬實？

經查：【說法並未提出證據】

韓國瑜在辯論會中兩次提及民進黨黨庫通國庫，但未提出相關證據或論述。

Q8 韓國瑜：「民國89年8月4號，蔡英文總統你親自答覆的，一個中國，可能是未來五年十年，甚至更久，兩岸共同共榮的一個體系」、「民國89年8月你是陸委會主委，你在立法院答詢，陸委會年報都有，未來一個中國，是台灣人唯一的選擇。你是忘記了還是害怕想起」 ？

經查：【與原始說法不相符】

此處的論述為蔡英文2000年8月3日於「立法院國會助理大陸政策研習營」完整談話脈絡的簡化。事實上根據聯合知識庫，2000年8月3日，蔡英文（時任陸委會主席），參加立法院國會助理大陸政策研習營時說：「基於文化與經濟的接近性，台灣人民未來前途只有一種選項，就是與中國大陸建構一個有意義的政治關係，一個在未來五到十年裡共存共榮的體系，簡化地說就是『未來的一個中國』。台灣必須處理『一個中國』的問題，不可能與中國大陸完全脫離，變得毫無關聯，但在發展關係過程中，可有多種選項，彈性是無限大。」

Q9 韓國瑜：「謝謝蔡英文總統的提問，認為我信口開河。對不起，我不敢看，也不敢認為你格局太小，我只能說，幫你寫讀稿機這些幕僚，你格局太小，三場政見會，到我太平島挖石油，到我家裡的事情，到摩天輪，今天到高雄市的問題....從太平島挖石油、到家裡的事情、到摩天輪、到高雄市的問題，我有時候糊塗，誰提供這些資料給你?」韓國瑜是否曾提「太平島挖石油」？

經查：【與過去言論不相符】

韓國瑜在競選高雄市長時，在參加2018年8月12日座談會，與2018年11月10日政見會，提及主張在太平島開採石油的想法。

Q10 韓國瑜：「今天歐盟都通過了，核能要把它視為綠能。連德國環境部長，都在思考，能源部長。德國這麼先進、全世界最強的工業強國。用電量也是全歐洲最大的，它都認為他們放棄核能是正確還是錯誤。」歐盟是否要把核能視為綠能？

經查：【與所查資料不符】

事實上，歐盟執委會發布的綠色新政（European Green Deal）正式文件中並未納入核電。且歐盟高峰會僅在會議結論中提到，尊重各會員國決定各自能源配比，包括部分會員國傾向使用核電為其能源組成的一部分，並未要求各國將核能納入能源結構，此外，德國已重新宣示非核家園的立場。


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