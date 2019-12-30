春遊賞花到彰化　260公頃向日葵及波斯菊花田綻放　

▲彰化花田綻放。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

縣府利用農作休耕期，從秀水、埔鹽、花壇、和美到彰化市種植高達260公頃向日葵、波斯菊花海景觀，還有溪州公園「2020花在彰化」有夜間賞燈、主展館魚草共生以及水舞光影秀，歡迎大家從即日起至農曆元宵節過後，春遊來彰化，白天賞花田夜間到夜間看花燈，奇幻的景致美不勝收。

▲彰化向日葵花田綻放。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美指出，彰化是花卉之都，還有非常多的園藝，過去彰化縣內會在第一期稻作及第二期稻作中間休耕及種植景觀作物，謝謝鄉鎮市公所、農會及社區對環境的用心與努力，這次鄉鎮市公所、社區與縣府合作共同推廣2020春遊彰化賞花海系列活動，包括向日葵、顏色繽紛的波斯菊等，面積總共有260公頃。

縣府表示從農曆元月1日到元月16日溪州公園「2020花在彰化」也即將展開，將有夜間賞燈、主展館魚草共生以及水舞光影秀，歡迎大家春遊來彰化，配合擴大秋冬國民旅遊，自由行入住彰化的旅客還有機會獲得埔鹽順澤宮冠軍帽。

▲春遊花海合照。（圖／彰化縣政府提供）

今年舉辦花海活動鄉鎮：

1.秀水鄉公1月5日，在秀水鄉金陵村舉辦「秀水好Young~花現幸福-金陵花海祭」活動。

2.埔鹽鄉公所1月12日，在南新社區農民公園舉辦「彰化縣埔鹽鄉南新農村花海藝術節」活動。

3.花壇鄉公所1月18日，在花壇鄉崙雅村舉辦「108年向陽花壇~花海抽抽樂」活動。

4.和美鎮公所1月4日，在和美鎮線東路6段(和美交流道)舉辦「2020花漾和美-鼠年好運迎新春」活動。

5.彰化市公所1月18日，在彰化市田中路旁(彰興路二段)農田舉辦「彰化300 花現古城」活動。

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