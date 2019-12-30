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侯友宜領軍「新北大團結」　林德福笑比4呼籲「席次過半」

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▲▼ 林德福29日參加造勢活動 。（圖／翻攝自林德福臉書）

▲ 林德福29日參加造勢活動 。（圖／翻攝自林德福臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨新北市第9選區立委候選人林德福29日和新北市其他立委候選人到板橋參加「立委拚過半，友宜建設才有伴」活動，身為目前新北市唯二之一的國民黨立委，他也在會後呼籲大家要讓國民黨的國會席次過半，重返執政。

國民黨新北市黨部昨日在板橋第一體育場舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，與會人包含新北市市長侯友宜，新北市12位立委候選人洪孟愷、黃桂蘭、李翁月娥、陳明義、黃志雄、林國春、柯志恩、邱烽堯、林德福、林金結、羅明才和李永萍。

據《聯合新聞網》指出，侯友宜表示，目前新北市的國民黨立委只有林德福和羅明才2席，「舉手舉到腳舉起來都舉輸人」，推動政策起來相當辛苦，呼籲選民要讓國民黨12席全數拿下，過半只是最低標準而已。眾人還在現場玩起了排字，空拍圖中可見巨大的「新北WIN」幾字，象徵團結意義。

▲黃志雄在板橋第一運動場，與其他11名立委候選人、新北市長侯友宜排字「新北WIN」。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

▲12名立委候選人、新北市長侯友宜排字「新北WIN」。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

即使當天是濕漉漉的雨天，林德福會後也在臉書上開心用手比出「4」，懇請民眾支持4號林德福，讓國民黨立委席次能在立法院過半、讓國民黨重返執政。

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