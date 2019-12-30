北市清晨6機車遭祝融　1層樓高火焰驚動住戶急滅火

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區30日清晨6時許，一輛停放在國興國宅1樓的機車突然冒煙，不久便竄出熊熊火光，一共有6輛機車陷入火海。住戶聞到燒塑膠的臭味後驚醒，下樓拿滅火器撲滅火勢，所幸沒有人受傷。警方經調閱監視器，初步排除縱火的可能性，確切起火原因有待火場調查進一步釐清。



▲北市萬華區國興國宅30日清晨發生機車火警，一共有6輛機車遭波及被燒得面目全非。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報出動多輛消防車及救護車，同時在現場布設水線救火，由於大部分火勢已被住戶自行撲滅，共有6輛機車遭到祝融，更有2輛機車燒到只剩骨架，警消在進行灑水降溫後便由火調人員接手調查釐清起火原因。

3樓鄭姓住戶表示，清晨在睡夢中聞到刺鼻的燒塑膠味，出外查看見到高約一層樓的火焰，於是趕緊拿出社區的4支滅火器撲滅火勢，自己則是吸到滅火器粉塵導致喉嚨略為不適。

▲火場鑑識人員到場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

遭燒毀的機車車主表示，這台車是在2010年購買，都有按時進行保養，本月初還曾經換過機油，不能理解為什麼這麼寒冷的下雨天機車還會起火，而且自己的機車鑰匙確實有拔起，電門是關閉狀態，對於起火原因感到納悶。

有住戶表示該處晚間常有青少年聚集逗留，有時會在那邊抽煙，覺得這場火災可能有人為因素，但警方經調閱監視器後，發現起火前並無可疑人車經過，在機車冒煙過1分鐘後便竄出火舌。警消已在現場拍照採證，確切的起火原因有待後續調查釐清。

▲有機車燒得只剩骨架。（圖／記者游宗樺攝）

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