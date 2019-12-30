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北市萬華6機車燒毀！　上班族出門傻眼　警調監視器初判自燃

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▲30日清晨台北市萬華區經傳機車自燃、共有5輛機車遭波及燒毀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲30日清晨台北市萬華區經傳機車自燃、共有5輛機車遭波及燒毀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

30日凌晨6點多，北市萬華區國興路有機車發生自燃，晨起通勤上班民眾見到路邊機車燃燒嚇得紛紛報警，也有熱心民眾拿滅火器協助救災，台北市消防局出動時火勢已遭民眾撲滅，警消統計這場機車自燃波及鄰近5輛機車，調閱監視器後發現機車起火前並無可疑人等靠近，也讓警消嘖嘖稱奇。

▲30日清晨台北市萬華區經傳機車自燃、共有5輛機車遭波及燒毀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲30日清晨台北市萬華區經傳機車自燃、共有5輛機車遭波及燒毀。（圖／記者張君豪翻攝）

目擊者向警方表示，當時他要外出上班，正準備要去牽車時卻發現愛車冒煙起火燃燒，趕緊打119求救，並拿滅火器回來拯救愛車；警方獲報以為有人縱火，但調閱監視器，起火前後各1小時均未發現有可疑人等靠近。

北市消防局火調科人員事後到場勘查，研判機車老舊加上進來北市天雨潮濕，機車可能因電線短路加上潮濕起火，但強調「機車自燃」真正原因仍有待火場調查人員持續追查。

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