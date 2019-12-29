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淡大嫩妹遭前任放話：「我睡過這女人」　現任男友護花撂人痛毆

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▲▼淡大嫩妹被前男友放話聲稱睡過她，現任男友撂人約出前任談判。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡大嫩妹被前男友放話聲稱睡過她，現任男友撂人約出前任談判。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北淡江大學旁28日發生一起前、後任男友鬥毆案件，黃姓男子與20歲嫩妹女友分手後，疑因為在外不斷放風聲「我睡過這個女人」，讓身為現任的謝姓男子十分不滿，由於3人都是淡大學生，雙方23日約在淡水區水源街二段上談判，謝男帶了12人到場，話還沒說完就猛毆前任黃男腹部及臉部，警方獲報到場後控制現場，將眾人帶回偵辦。

據查證，19歲黃姓男子與20歲黃女曾為男女朋友，但雙方感情因故畫下休止符，黃女隨後又與19歲謝男在一起；不料前任黃男卻在外不斷放風聲，疑聲稱「我睡過這個女人」以顯擺，不僅讓黃女難堪，也讓現任男友謝男覺得對方刻意詆毀女友聲名，23日凌晨雙方約在淡大旁出租套房談判。

當晚「現任」謝男帶了12人到場，前任則只帶了2名朋友，人數差了一大截；雙方從巷子尾吵到巷子頭，一言不合後「現任」氣得動手，徒手毆打黃男造成他輕微腦震盪及腹部挫傷，警方獲報到場時雙方已無衝突狀況，並在黃男的友人車上查獲鋁棒及木棍，由於被害人不願意提告，全案依照社會秩序維護法裁罰。

▼警方獲報到場控制狀況（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡大嫩妹被前男友放話聲稱睡過她，現任男友撂人約出前任談判。（圖／記者陳豐德翻攝）

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