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偷車慣犯騎BMW重機攜毒趴趴走　隨身帶「全套吃飯工具」警傻眼

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記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區近日展開掃黃專案，針對茶室加強查緝並展開封閉式路檢，19日下午3時許在北新路路檢時，查獲一名林男騎乘失竊的重機，且今年10月以來連續在雙北及桃園地區涉嫌偷2輛小客車、6台黃牌重機代步，警方並在他身上查獲毒品海洛因及針筒，旋即將他帶回派出所偵辦。

▲▼偷車慣犯隨身攜帶全套的吃飯工具讓警方傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲偷車慣犯隨身攜帶全套的吃飯工具讓警方傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

41歲的林姓男子今年10月才因逃逸被捕，當時他經過五股區成泰路時，疑似身上有毒品，遇到警方攔查時加速逃逸，員警見狀朝輪胎連開4槍未果，最後在淡水家中將其逮捕歸案。

淡水警方18日起續3天實施靖黃掃蕩及區域封閉式威力路檢，就在19日下午發現一名可疑男子騎乘重機經過臨檢站，卻神情緊張不斷閃避，員警一發現他騎的是失竊的BMW重機隨即將他攔下，並起獲海洛英毒品及針筒，全案訊後依照毒品及竊盜罪嫌移送偵辦。

淡水地區因地方特性及歷史緣由仍留有早期傳統式風月場所（茶室），為掃蕩轄內長期存在的治安及風紀誘因場所，警方偕同公安聯合稽查小組針對茶室等場所大規模臨檢，另派遣特殊警力支援並運用「第三方警政」力量進行威力掃蕩，查報茶室違規營業1件及查獲逃逸外勞1人、公共危險現行犯與通緝犯各1人、連續汽機車竊盜案與毒品案1人。

▼警搜出全套竊車工具。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼偷車慣犯隨身攜帶全套的吃飯工具讓警方傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼竊嫌當時騎乘的BMW黃牌重機。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼偷車慣犯隨身攜帶全套的吃飯工具讓警方傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼偷車慣犯隨身攜帶全套的吃飯工具讓警方傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼淡水警方近期針對茶室加強掃黃查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼偷車慣犯隨身攜帶全套的吃飯工具讓警方傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼偷車慣犯隨身攜帶全套的吃飯工具讓警方傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

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