辯論會／參選為延續政黨生命？宋楚瑜：40%怕韓國瑜當選　我當仁不讓

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場。在前三場總統政見會中，藍綠橘候選人韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜已有多次激烈的言詞攻防，在最後一場的辯論會上，這三位總統候選人四度交鋒，終極的直球對決是否會蹦出更大的火花，也格外受到關注。

在辯論會中的媒體提問部分，宋楚瑜被問到，第五次參選，通常都是選前才公布，面臨棄保危機，參選總統是永不放棄的生命目標還是延續政黨生命手段？

宋楚瑜強調，剛剛所提三個問題，他擔任總統之後，自己都會好好處理，勞基法、一例一休的問題，很顯然事先沒有好好溝通，而且案子由單獨立委提出，沒有經過行政院跨部會討論，因此他主張將來「異業異法」，重新要去檢討一例一休問題。

宋楚瑜說，「我們必須要說，做人規規矩矩，所做的承諾不能忘記，我做省長和過去從政以來，我所做的承諾，有一句話叫做，說得到一定要做得到」。

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

對於參選的時機比較晚，宋楚瑜表示，「我必須要對我的整體形勢有所瞭解」，他看到國民黨、民進黨提出的候選人，讓人民不放心，有一個民調非常有意思，20%的人怕蔡總統繼續連任，40%的人怕韓國瑜當選，對宋楚瑜的好感、相信度卻是最高的，在這種情況下，當仁不讓。

宋楚瑜強調，44年來對於國際、兩岸、內部的溝通協調，跟跨黨派不同意見的人，在執政時跟不同政黨的縣市長是非常能夠了解，「我們可以有不同的過去，但是我們卻有共同的未來，因為我們都瞭解，共同的價值是守護台灣民主」。他說，「謝謝你提醒我，下次要選，或是做任何事，早點讓大家知道」。