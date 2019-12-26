「月薪4萬」3年無痛存人生第一桶金！　電競女神：只要將月薪分5大類

▲人氣電競實況主「瑀熙」傳授存錢秘訣。（圖／翻攝自瑀熙youtube）

圖文／CTWANT

人氣電競實況主「瑀熙」擁有甜美的外型和姣好的身材，是不少男網友心目中的女神代表，近年來她也搶當Youtuber獲得不少網友支持，訂閱數也將突破50萬大關。近期瑀熙也在頻道上更新影片，「第一個一百萬怎麼存？方法其實比想像中簡單」，以自己當實況主時月薪約4萬為例，要教大家如何快速存到第一桶金。

瑀熙就把自己4萬元的薪水分成五個部分，存款、伙食、房租、儲蓄險、娛樂，瑀熙就分享剛拿到薪水之後，就會先拿出約1/3的月薪當作存款，伙食費的部分則控制在一個月5000塊上下，但她也提醒她當時在屏東念書，相對起來物價沒有台北那麼高，若是居住在台北的朋友，盡可能減少購買手搖杯的次數，日積月累下來對於存錢是會有幫助的。

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房租的部分，瑀熙當時住在雅房一個月4500元，加上她為了存錢購買了一年6萬元的儲蓄險，一個月差不多要繳5000塊，剩下的費用再分給娛樂、學費以及雜支，若還有剩餘的錢她也會毫不猶豫的存款。

▲瑀熙3年下來存下72萬。（圖／翻攝自瑀熙youtube）

最後瑀熙3年的存款有54萬，再加上儲蓄險18萬，最後竟默默存了有「72萬」，她也分享雖然離人生的第一桶金100萬還有些距離，但照這樣的方式維持下去，離人生的100萬也在不遠處。

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