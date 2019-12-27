為娶天菜女友！他「月花650元」雞蛋果腹苦1年...成功籌得婚禮費

▲男子為了盡快將交往多年的女友娶回家，他開始實行了存錢計畫。（圖／翻攝Luqman Afifi IG）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名男子與女友交往多年，為了盡快將她娶回家，省吃儉用，平均一個月只花650元台幣，讓他在短短1年就存了13萬台幣，順利娶回美嬌娘！

這名24歲男子阿飛（Luqman Afifi）日前在推特分享自己的故事，他表示自己是名自由撰稿者，平時靠著撰寫公司及個人文章，或是外接剪接影片維生，平均下來月收入約為1200馬來西亞林吉特（約8700元台幣），但為了盡快將交往多年的女友娶回家，他開始實行了存錢計畫。

阿飛開始把自己生活所需的費用降到最低，且也不再挑剔工作，只要有人找他，不管多少錢他都願意去做。除了增加工作量之外，阿飛開了2個銀行帳戶，一個用於儲蓄，另一個用於支出，「我每個月賺的工資只拿出90馬來西亞林吉特（約653元台幣）用來日常開銷，剩下的全部存到儲蓄的帳戶。」

▲短短一年，他就存到了結婚基金。（圖／翻攝Luqman Afifi IG）

為了省錢，阿飛還與8、9個人合租一間房子，平時的朋友聚會和社團活動也都推辭；飲食方面，除了主食外，他自己會做一些簡單的菜來果腹，例如炒辣椒和雞蛋等，這樣算下來，他一個月只需要花費90馬來西亞林吉特（約653元台幣）就足夠，且阿飛不菸不酒，自然省下更多的錢，短短一年，他就存到了1.8萬馬來西亞林吉特（約13萬台幣）。

而在今年7月，阿飛也順利用這筆費用將心愛的女友娶回家，他也表示很慶幸妻子和岳父岳母不介意婚禮規模較小。阿飛最終靠著毅力與勇氣抱得美人歸，令網友相當佩服且感動。

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