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高雄人的命不值錢！反空汙大遊行今下午登場　環團總統府前先喊健康平等

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▲▼台北反空汙抗暖化遊行行前記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲南部反空汙大聯盟號召鄉親到總統府請願。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台北反空汙抗暖化遊行今（29日）下午將從環保署集結出發，遊行至自由廣場。民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政確定到場。早上南部反空汙大聯盟號召鄉親先到總統府請願，一群人在雨中大唱改編後的經典台語歌曲「金包銀」，強調高雄人的命不像台北人值錢，要求政府拿出最基本的公道。

遊行由台灣健康空氣行動聯盟舉辦，並號召各環保團體一起走上街頭。原本預計12點開始在環署前集結，因雨勢及確定到場的賴清德、張善政行程，將提前至11點半集結。聯盟理事長葉光芃說，這次要向所有政黨總統候選人表達還給中部人一個呼吸轉型正義的最起碼公道，終結吸不平等的民眾健康浩劫。

請繼續往下閱讀...

▲▼台北反空汙抗暖化遊行行前記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團到總統府遞交訴求，由府方代表出面接下（下圖右二）。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台北反空汙抗暖化遊行行前記者會。（圖／記者許展溢攝）

南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，日前總統在高雄宣布「大南方、大發展」計劃，推動南北均衡、縮小城鄉差距問題的南方發展戰略計劃，但這對南部居民來說，基本健康的生活環境才是迫切需要的議題，更希望看到總統提出「大南方永續健康計劃」，解決南部工業汙染帶來的種種健康危害。

環團不滿說，這次總統選舉，至今沒有候選人對健康空氣有提出任何政策，讓人民情何以堪，呼籲今下午總統候選人辯論會一定要針對健康的空氣做出宣示，更希望政府部門不要針對此事實問虛答。並提中午在環署集結後，將由各公民代表發言，接著演出藻礁生物避難、環署拆牌換牌掛牌行動劇。遊行預計經行政院、立法院和民進黨部，最後在終點自由廣場宣示「呼吸自由」。

▲▼台北反空汙抗暖化遊行行前記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼一群人在雨中唱改編後的經典台語歌曲「金包銀」，認為高雄人的命不像台北人值錢。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台北反空汙抗暖化遊行行前記者會。（圖／記者許展溢攝）

環團表示，賴清德預計在12點10分抵達環署、張善政12點40分，親民黨副總統候選人余湘抵達時間則還在洽談中。葉光芃最後提，今天下午是總統候選人辯論會，希望有人會針對健康空氣做出宣示，因為氣候與空汙危機是下一屆台灣總統無法迴避的首要國安議題。

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