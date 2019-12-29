BMW X5狂飆躲攔檢飛越排水溝卡密林　駕駛落跑！車內有空啤酒罐

▲BMW X5衝過排水溝，卡在密林中，駕駛逃逸。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

烏日警方巡邏時發現一輛BMW X5行駛時情況怪異，上前攔查，對方竟加速逃跑，警匪追逐後，駕駛直接衝過水溝，車卡密林中，人卻逃逸無蹤。警方表示，車內有已喝完的啤酒罐，疑有酒駕，將循線通知駕駛出面說明。

烏日警分局大肚分駐所員警29日凌晨1點多開車巡邏時，發現前方有一輛BMW X5行駛狀況有異，上前準備攔查，對方竟突然加速逃逸。員警立刻尾隨追逐，並通報線上警網支援，一路追到大肚區華山路環保公園上坡處時，該輛車竟直接跨越寬1公尺的路邊排水溝，直接衝進斜坡密林撞上樹木後停下。

▲警方懷疑X5駕駛酒駕，將循線通知到案說明。（圖／民眾提供）

警方雖立即趕到現場，但車上無人，引擎仍發動中，安全氣囊炸裂，駕駛已逃逸無蹤。警方查看車內，發現副駕駛座腳踏板上放有一袋啤酒，有部分已經喝光，連放在手機架上的蘋果手機都來不及拿走。

警方表示，初步懷疑駕駛應該是酒駕，才會逃逸避免警方緝捕，將循線通知駕駛到案說明，並依法嚴辦。

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