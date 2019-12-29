冒雨排10萬張紅椅！韓國瑜台中造勢拚50萬人...標哥衝鎮瀾宮拜拜：求天氣晴朗

記者李忠憲、鄧木卿、戴若涵／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日展開「國政領航 台灣赴強 韓國瑜大台中勝選晚會」，活動預計在傍晚6時正式開始，一路進行到晚間10時許，上午10時左右只見一張張紅椅子已就定位，現場還飄著小雨，工作人員在低溫中佈置場地。

▲韓國瑜29日赴台中造勢。（圖／記者李忠憲攝）

韓國瑜29日在台中市市政路、黎明路口舉辦造勢晚會，預計下午3時進行彩排，活動一路到晚間10時，號稱會有「50萬人」到場力挺，其中台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人都會現身造勢現場，晚會主人公則將於結束政見辯論會後，於晚間9時許到場。

▲▼台中上午下起了小雨，工作人員頂著低溫佈置會場。（圖／記者李忠憲攝，下同）

上午10時左右，只見現場飄著小雨，但10萬張紅椅子已整齊擺放好，工作人員頂著低溫加緊佈置，周邊也出現零星攤販，在攤位上除了國旗衣、國旗帽等常見的周邊商品，還可看到在蝦皮上一件要價1800至2980元的「鋼鐵H夾克」，攤販山寨搶賺庶民財！

另外，國民黨部主委顏文正表示，台中已經好幾天沒下雨，沒想到天不從人願，卻在造勢這天下起了雨，活動會不會取消要由高雄競總決定。他透露，顏清標前幾天還去鎮瀾宮拜拜，祈求天氣晴朗。

▲會場周邊出現零星攤販，搶賺庶民財。（圖／記者李忠憲攝）

就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

見韓國瑜當選市長...短褲妹舉家「屏東搬高雄」買房！1年後現身罷韓：切心了



喜劇演員酒駕！新生高架自撞「BMW車頭全毀」 副駕擺半支威士忌...落跑躲公園



一身「韓國瑜標配」！罷韓男襯衫燙金字...戴頭套秒爬上樹 舉牌狂嗆：滾草包