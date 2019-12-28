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韓國瑜脫下「原味H外套」　女韓粉砸100萬買了：感受到韓的溫暖，好幸福

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記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日下午出席「2020鋼鐵愛心拍賣會」，義賣限量千件「鋼鐵H飛行夾克」，還另外加碼20件親筆簽名夾克，每件5200元起標。其中，一位來自高雄的謝姓退休女老師以100萬元得標「原味外套」，興奮直呼「可以感受到韓國瑜的溫暖」。

「鋼鐵H飛行夾克」一件2500元，但除了限量1000件，還有韓國瑜親筆簽名的20件，每件5200元起標，但最後都喊破20萬，其中「2號」外套更以53萬元得標。

▲韓國瑜拍賣「H夾克」原味外套，2020鋼鐵愛心拍賣大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜拍賣「H夾克」原味外套，謝姓女韓粉以100萬元得標。（圖／記者林敬旻攝）

許多韓粉爭相朝聖，前一天就在南港展覽館外排隊。特別的是，韓國瑜後來也把自己身上穿的「原味外套」脫下來義賣，由謝姓女韓粉以100萬元得標。

據悉，謝姓女韓粉是高雄退休教師，在標下「原味外套」前，就已經先花40萬元標下一件「親筆簽名版」外套，所以這次再標下原味外套，前前後後就花了140萬元。她第一時間面對鏡頭，興奮表示，「錢沒有亂花，沒有像丟到愛河、砰的一聲，完全沒有浪費！」

▲韓國瑜拍賣「H夾克」原味外套，2020鋼鐵愛心拍賣大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝姓女韓粉興奮表示，韓國瑜親自幫她拉上拉鍊，「可以感受到韓的溫暖」。（圖／記者林敬旻攝）

謝姓女韓粉透露，這兩件外套不會送人或作商業用途，除了40萬那件給兒子穿，其餘就是隨韓市長做愛心、支持韓市長理念，很高興韓國瑜當場幫她穿上原味外套，還幫她拉拉鍊，「可以感受到韓國瑜的溫暖，很幸福」。

根據韓競辦統計，這次義賣一共賣出1021件外套，募得1079萬7500元，這些義賣善款將全數捐給高雄腦性麻痺協會

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