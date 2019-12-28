收服韓黑！韓國瑜上《博恩》5天觀看飆420萬　蔡英文8個月370萬

▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前上網紅節目《博恩夜夜秀》表現深獲肯定，觀看人次開播第一小時即突破30萬，3天更直接飆420萬，完勝總統蔡英文8個月377萬，以及台北市長柯文哲的7天103萬。

《博恩夜夜秀》24日正式播出「韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！」韓國瑜在節目一開始便展現親和力，自嘲「你們最愛的韓導來了」。影片才上線，第1小時觀看人次就來到30萬，1日更飆破87萬；如今影片上線3天，觀看人次直接衝420萬，打趴蔡英文花了8個月才達到的377萬。

對此，有網友表示，「一直覺得看博恩夜夜秀很爽很好笑很舒壓，可是看了這個精華回顧，才發現自己是不是漸漸變成了尖酸刻薄的人。臺灣最美的風景是人，懺愧。」

更有網友說，「韓市長很有勇氣跟風度，上了一個明知不被喜歡的節目還能侃侃而談從容應對，證明不是草包而且高雄市的建設也一直有在推動，韓市長加油我們支持你」、「整天酸說韓國瑜說發大財，多少人利用酸跟黑韓國瑜發了大財」。

也有網友笑說，「韓國瑜不知道養活多少脫口秀演員」、「靠韓國瑜三個字養家活口的真是難以估計，這些人應該感謝他」、「韓國瑜有沒有讓高雄發大財我不知道，但脫口秀和政論節目真的因為他發大財了」。