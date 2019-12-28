「小姐，拿開你的手！」宜蘭消防猛男記者會　女粉揩油「摸肌肌不放手」

記者游芳男／宜蘭報導

2020宜蘭消防宣導年曆於28日下午舉行發表記者會，猛男美女大秀肌肌超吸睛，一名女粉在旁人慫恿下，趁合照大好機，2度摸猛男胸肌和奶頭，她說「我是仰慕，才來的！猛男辛苦了！」。奶頭遭襲的猛男，撫胸的大笑說有點害羞。宜蘭消防猛男奶頭遭襲成為發表會的笑點。

▲▼2020宜蘭消防年曆發表會，消防猛男簡煜勳胸部慘遭女粉遭襲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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宜縣府28日特別舉辦2020宜蘭消防宣導年曆發表記者會，參與入鏡拍攝年曆的4名身材健美體格壯碩的男性消防員，及1名巾幗不讓鬚眉的消防美女大秀肌肉，重現月曆拍攝場景，讓不少在場女性民眾臉紅心跳。

但發表會上演消防猛男奶頭遭襲插曲！一名女粉絲在上半身露肌肌的宜蘭消防分隊隊員簡煜勳旁比耶手勢合照，在旁人慫恿下疑情不自禁，伸出左手「偷襲」簡煜勳左胸2下後，張口大笑不敢相信摸到了之後並離手，旁人見狀再慫恿再摸一下，機會難得，她又大膽的摸捏奶頭2下，更哈哈大笑。

奶頭遭襲簡煜勳，被問到被摸奶會不會害羞？他撫胸也大笑說有點害羞。女粉絲說，能跟消防猛男合照是她的榮幸，她是特別為簡煜勳而來的，她仰慕簡煜勳，更說簡煜勳及猛男美女辛苦了。

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