快訊／酸洪慈庸「忙著結婚生小孩」　郭台銘致歉：嘴快無貶意

▲洪慈庸遭酸忙著結婚生子。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘27日酸台中第3選區無黨籍立委候選人洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」，引發歧視女性爭議。郭台銘28日在臉書發文表示，他只是嘴快無貶意，對發言上的分寸在此對洪小姐致歉，謹此聲明。

郭台銘臉書全文

關於昨天在台中我提到洪慈庸小姐忙結婚生子之事，是我到台中時鄉親提起告知我他們的感受，若有任何女性朋友包括洪小姐感受到不尊重，在此向大家鄭重道歉，我的幕僚劉宥彤，蔡沁瑜都是有三個孩子的母親，我了解職業婦女兼顧工作和家庭的不容易；我最鼓勵大家多生小孩，從鴻海公司提供生小孩可有超過十多萬元的生育補助，到提出0-6歲國家養的政策，都是希望能減少婦女的負擔！真心非不尊重女性！

對發言上的分寸在此對洪小姐致歉，謹此聲明！

#嘴快無貶意失言致歉

其他人也看了這些...

►蔡英文嗆「韓總機」 韓國瑜回諷：當總統也不是讀稿機

►韓國瑜點出台灣四大危機 「到了晚上新潮流當總統」

►韓國瑜自稱「百年難得一見政治奇才」 嗆跟新潮流邱義仁直球對決

更多熱門新聞...

►蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

►蔡英文：韓國瑜除了罵我 口中既沒政見也沒具體方法

►再轟反滲透法 宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

►超越藍綠，就靠她了