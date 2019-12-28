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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／92.1％民眾支持維持死刑　93％挺政府立即執行

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲在死刑存廢爭議上，有高達92.1％的民眾認為應該要維持死刑。。（示意圖／pixabay）

記者張乃文／台北報導

司法改革始終是總統候選人及執政府需要面對的議題，為了解民眾對於司改相關政策的看法，根據《ETtoday新聞雲》的最新民調顯示，在死刑存廢爭議上，有高達92.1％的民眾認為應該要維持死刑；對於已判決死刑定讞的案件，有高達93％的民眾認為政府應該依法立即執行。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年12月23日至12月25日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查方式結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，調查回收有效樣本數為2123份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.13％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

死刑存廢在台灣一直存在爭議，調查結果顯示，有高達92.1％的民眾認為台灣應該要維持死刑，僅有4.6％的民眾不贊成維持死刑。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

探討死刑存廢的同時，對於已判決死刑定讞的案件，有高達93％的民眾認為政府應該依法立即執行（含「非常認同」64.1％與「還算認同」28.9％），僅有4.7％的民眾表示不認同（含「不太認同」3.9％與「非常不認同」8.0％）。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

國民黨總統候選人韓國瑜在政見發表會上強攻「重啟特偵組」的政見。原特偵組於2007年前總統陳水扁任內成立，專責偵辦總統、副總統及五院院長等黨政高層貪污或重大經濟舞弊案，不過該組織於2016年被廢除。調查結果指出，有66.7％的民眾認為台灣應該要恢復特偵組獨立偵查辦案（含「非常認同」49.9％與「還算認同」16.8％），另有28.2％的民眾表示不認同（含「不太認同」16％與「非常不認同」12.2％）。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

同時，對於特偵組是否能獨立辦案而不受政治勢力影響，有54.1％民眾認同（含「非常認同」33.6％與「還算認同」20.5％），另有43.4％的民眾表示不認同（含「不太認同」23.6％與「非常不認同」19.8％）。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

在司法獨立方面，調查結果則顯示，僅有39.4％的民眾認為台灣司法是獨立（含「非常獨立」7.8％與「還算獨立」31.6％），有57.2％的民眾認為台灣司法不獨立（含「不太獨立」36.3％與「非常不獨立」20.9％）。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

蔡英文政府執政三年多，推動司法改革、召開司改國是會議。針對司法改革的成效，有44.1％的民眾認為是有效的（含「一定有」16.5％與「應該有」27.6％），另有49.1％的民眾認為沒有成效（含「應該沒有」25.8％與「一定沒有」23.3％）。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

《公民投票法》在2018年公布修正，賦予18歲年輕人具有「公民投票權」，但「選舉投票權」並沒有跟進下修到18歲。根據調查結果，有56.6％的民眾贊成公民權的年齡應從20歲調降為18歲，讓年輕人在18歲就擁有「選舉投票權」（含「非常贊成」30.3％與「還算贊成」26.3％），另有38.9％的民眾對此表示不贊成（含「不太贊成」22.6％與「非常不贊成」16.3％）。

▲▼「司法議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心）

有選民在選舉日時無法到指定投票所親自投票，而事先向選務機關申請以其他合法方式行使投票權制度，稱為「不在籍投票」。調查結果顯示，有77.6％的民眾贊成以此種方式執行（含「非常贊成」52.2％與「還算贊成」25.4％），另有19％的民眾對此表示不贊成(含「不太贊成」10.5％與「非常不贊成」8.5％）。

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