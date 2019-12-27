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第3次發射！中國「長征五號」復飛倒數計時　三艘測控船「布陣」太平洋

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▲▼中國「胖五」發射進入倒數計時。（圖／翻攝微博）

▲中國「胖五」發射進入倒數計時。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

中國長征五號遙三運載火箭27日晚間將在文昌航天發射場擇機發射，目前有許多民眾在現場關注歷史性的一刻，發射也正式進入倒數計時。然而，負責對長征五號進行測控任務的遠望3號、5號、7號船已經抵達太平洋海域。

綜合陸媒報導，長征五號遙三運載火箭直立起來有20層樓高，於27日晚間搭載實踐二十號試驗驗證衛星擇機實施飛行試驗任務。這也將是繼2016年11月3日（發射成功）和2017年7月2日（飛行期間因突發故障失敗）後，第三次發射升空。

為確保長征五號遙三運載火箭的順利發射，目前各項準備工作均已完成，據相關負責人表示，在長征五號發射之前，還將會進行一次系統的聯合檢測，在確保萬無一失之後，按計劃開始加注燃料，並擇機發射。

長征五號是中國現役起飛質量最大、芯級直徑最粗、運載能力最強的運載火箭，因此暱稱「胖五」，也是中國第一個從總體到分系統均採用最新技術的大型液體運載火箭，新技術比例達95%，近地軌道最大有效載荷25噸，同步轉移軌道最大有效載荷14噸。

長征五號本次發射任務除了驗證火箭本身的各項性能，收集關鍵數據之外，還將搭載一顆以科學探測與技術試驗為主的實踐-20號衛星，並將其投送到預定軌道。

據悉，長征五號遙三運載火箭於2006年正式研製，總長57米，直徑5米，最大推力超過1,000噸，能將近25噸的載荷送到300至400公里外近地軌道。

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