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長榮航空客服機器人-EVA報到　訂位、查航班24小時全面在線

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▲長榮航空今（11）日宣佈，台北-小松航線將自明年四月中旬起增班為天天直飛方式營運，搶攻日本二線城市旅遊商機。(圖／長榮航空提供)

▲長榮航空引進AI文字客服機器人-EVA，24小時隨時提供客服服務。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空今（24）日宣布進入AI智能世代，AI文字客服機器人-EVA正式報到，加入客服團隊提供24小時的服務，民眾透過長榮航空官網或APP，不分地域或時間，隨時都可經由EVA專業的文字客服獲得問題的解答，是新世代數位服務通路的好幫手。

長榮航空文字客服機器人與公司後台系統充分整合，提供最即時與正確的資料，由AI智能客服為第一線面對旅客，提供訂位票務、班機到離時刻、特殊需求、官網及App購票諮詢、行李額度諮詢、基本機場運務…等近500項專業知識查詢，讓旅客可以用更直覺、彈性與自主的提問方式查詢各類服務。

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▲▼長榮航空引進AI文字客服機器人-EVA。（圖／長榮提供）▲▼長榮航空引進AI文字客服機器人-EVA。（圖／長榮提供）

▲長榮航空AI文字客服機器人-EVA，提供訂位票務、班機到離時刻等近500項專業知識查詢。（圖／長榮提供）

若AI智能客服無法回答時，旅客只要以會員身分完成登入，就可於正常上班時間轉接為專人服務，如此由AI智能客服與真人服務協同合作，將有效提升客服的效率。

文字機器人-EVA目前第一階段先於官網及APP提供繁體中文服務，未來將視成效及需求，逐步提供其他社群通訊軟體管道及不同語言版本的服務。

長榮表示，近年來通訊網絡建設完善，行動通訊裝置快速普及帶動社群媒體與即時通訊平台的蓬勃發展，即時通訊軟體更以文字、聲音、影像整合性通訊服務快速取代傳統電話，成為現代人每天使用不可或缺的溝通管道。導入文字客服機器人系統後，將可因應新世代數位通路服務管道的需求，也能提高客服同仁的服務水準與效率。

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