長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

▲長榮台北－峴港航線今日首航。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空台北－峴港航線由包機轉為定期航班模式營運，今（21）日於桃機第二航廈舉辦首航剪綵儀式。長榮表示，台北－峴港航線以A321-200機型執行飛航任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，一周7天都有航班，該航線往返共14班，目前推出促銷票價，來回機票最低6888元、團體遊程最低2萬2300元起。

台人赴越人數逐年增加，去年我國為越南觀光第四大市場，赴越台人已達71萬人次。長榮航空自1992年開闢台北－胡志明航線，2003年開闢台北－河內航線，在今年開闢台北－峴港航線後，完成飛往越南北、中、南三大城市的布局，每周將有42班由台北飛往越南。

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▲長榮台北－峴港航線今日首航。（圖／長榮提供）

長榮航空指出，台北－峴港自9月開始，採5天一包機的方式飛航，在旅行業者通力合作下，幾乎班班全滿，今日起改為定期航班後，預期個人商旅及團體旅客會持續成長，未來將視市場需求再行評估加大機型或增班。

長榮航空指出，台北－峴港航線來回共14班，其中台北飛往峴港共7班，上午10點左右離開台灣、中午12點抵達線硯港；峴港飛往台北共7班，下午2點左右離開蜆港，下午6點抵達台灣。

▲長榮台北－峴港航線今日首航。（圖／長榮提供）

長榮航空積極擴展東南亞市場並強化飛航網路及中轉效益，台北－峴港航線早去午回的航班，除了讓旅客有充裕的時間規劃行程外，同時也配合每周超過80班的北美航線，拓展北美來台轉機前往峴港觀光的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

長榮航空為慶賀台北－峴港改以定期航班營運，特別推出特惠價，官網購買來回機票最低6888元起(未稅)；在團體旅遊部分，則結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬2300元起(含稅)，讓旅客以各種悠閒的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。