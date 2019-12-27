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讀冊生活公開中文圖書年度百大　觀察讀者偏好「品質保證」

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TAAZE讀冊生活公開中文圖書2019年度百大（圖／翻攝自TAAZE讀冊生活官網）

▲TAAZE讀冊生活公開2019中文圖書年度百大暢銷書，作為讀者的購書參考指南。（圖／翻攝自TAAZE讀冊生活官網）

記者洪菱鞠／台北報導

2019年就快結束了，回顧今年一整年，你讀了哪些書籍呢？TAAZE讀冊生活年終慶公開中文圖書年度百大，並觀察到，2018年11月後出版的新書比例約5成，前20名內，包括《苦雨之地》、《原子習慣》、《故事課》等則約佔3成5，推測讀者們選購時仍偏向已獲眾多好評、長銷或暢銷書為主，即使預算有限，還是傾向「安全下莊」、「實用導向」，以「經典」、「品質保證」作為主要考量。

綜觀2019年度中文新書Top100暢銷榜，TAAZE讀冊生活從站上顯示的結果發現，像是《薩提爾的對話練習》、《被討厭的勇氣》、《子彈思考整理術》，勵志、成功學、人際經營等相關品項佔約3分之1，都是回歸關注「自身」，反映讀者在面對資訊爆炸、事件頻傳的外在社會時，試圖從閱讀中向內探索、更認識自己。

2019年暢銷書的另一主要類型為商業理財。除了萬年長銷的《有錢人想的和你不一樣》以及《富爸爸，窮爸爸》系列，值得留意的是，《OKR︰做最重要的事》中譯本在台問世且登上暢銷榜，代表過去由政府部門帶頭而起、由上往下的KPI績效指標，重視量化、分數評估員工的管理法逐漸被企業捨棄，取而代之的是OKR系統，重視團隊合作、共同制定目標與如何達成，展現了「以人為本」的導向。

社群、自媒體的蓬勃發展讓讀者在挑書時有了多元的參考依據，2013年出版的《脆弱的力量》，藉由youtuber理科太太與藝人蔡依林的對談而再度成為話題，一口氣衝上了排行榜第5名；生活風格類的熱度則較以往下滑，但臉書追蹤人數達13萬的部落客娜塔，仍以《一日三餐減醣料理》上榜第3名；台灣名主持人蔡康永以溫文儒雅、高EQ的形象深植人心，繼《說話之道》後，《蔡康永的情商課》憑藉著作者知名度、媒體曝光與內容呼應讀者對自我探索議題的需求，穩坐排行之冠。

文學作品方面，得獎作、口碑累積仍是讀者購書的指標，國內外獲獎無數、曾入圍布克國際獎、被小編們暱稱「神主牌」的吳明益老師，儼然成為華文文學的閱讀指標，在純文學書式微的今日，《苦雨之地》不但穩坐年度暢榜第2，連舊作《單車失竊記》、《複眼人》也深獲讀者青睞；已逝作家李維菁的《有型的豬小姐》、《老派約會之必要》、《我是許涼涼》與《人魚記》皆在榜上，即便身形離開，透過作品帶起的少女學，力量持續綻放。

至於為因應閱讀載體而起的電子書，則以影視、寫真表現突出，偶像劇《我們不能是朋友》因題材、劇情走向難以猜測而成為大勢話題，隨著電視劇播出，觀察電子版小說在週末會有固定波段賣起，TAAZE讀冊生活推測與讀者等不及看接下來的劇情、想「透過閱讀劇透自己」有關；另外，「雞排妹」鄭家純的《泰純了》、「職棒啦啦隊」峮峮《一見峮心》等個人寫真，都是銷售榜上的常勝軍，相較傳統紙本，電子書的便利與隱密性，使得寫真在電子書市場的發展與成長值得期待。

雜誌部份，流行多樣且實用的贈品與「講重點」的特刊，相較於月刊，主題明確、特色集中的特刊，符合現今讀者只買自己需要的、務實的傾向，一直以來作為標配的「買包送雜誌」也有了新氣象，因應台灣戶外活動增長，雜誌的贈品不侷限於包包，像是露營用品、方便攜帶的組合式彩妝品也很受歡迎。內容上，除了理財規劃《Smart智富》、《經理人》，提倡自學力的《Cheers雜誌》、以社會議題為主的《新活水》，療癒系諸如手作、縫紉園藝等，在銷量上也都有所成長。

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