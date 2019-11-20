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誠品公布2019年10大暢銷書　「做自己」是年度最大共鳴

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▲▼ 誠品公布2019年10大暢銷書　「做自己」是年度最大共鳴（圖／誠品提供）

▲誠品公布2019年10大暢銷書，「做自己」是年度最大共鳴。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

誠品書店公布2019年度Top 10十大暢銷書，今年「做自己」最能引起共鳴，例如《蔡康永的情商課：為你自己活一次》奪下今年度暢銷排行榜冠軍；而百萬網紅鍾明軒《我決定我是誰》拿下第10名，前美國總統夫人蜜雪兒．歐巴馬《成為這樣的我》拿下第8名。

▲▼ 誠品公布2019年10大暢銷書　「做自己」是年度最大共鳴（圖／誠品提供）

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▲《蔡康永的情商課：為你自己活一次》奪下誠品2019年度暢銷排行榜冠軍。（圖／誠品提供）

▲▼ 誠品公布2019年10大暢銷書　「做自己」是年度最大共鳴（圖／誠品提供）

▲百萬網紅鍾明軒《我決定我是誰》拿下第10名。（圖／誠品提供）

誠品書店年度暢銷排行榜除了「做自己」，國際級暢銷作家新作也持續受到喜愛。日本知名作家東野圭吾《空中殺人現場》巧妙的解謎過程，配上戲劇性轉折與張力緊扣人心，讓讀者欲罷不能，登上暢銷榜TOP7。「醫學懸疑天后」泰絲．格里森《門徒》緊湊流暢的故事，讓懸疑效果極具感染力，登上2019暢銷榜TOP6。

擅長以溫柔文字觸碰讀者內心深處的台灣暢銷作家Peter Su《陪伴，是世上最奢侈的禮物》，鼓勵讀者把握時間陪伴身邊重要的人，溫暖貼切的故事拿下TOP5。

橫跨各年齡層、堪稱最成功的IP產業「寶可夢」持續發燒中，「抓寶」玩家隨處可見，詳載角色資訊的《精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑》是粉絲必備寶典，登上誠品書店年度暢銷排行榜TOP4。

全球暢銷超過百萬冊的《解答之書》，用獨特新奇的模式提供解答，成功帶動話題，也拿下排行榜TOP3。另外有些人苦於難以完整表達自己，李勁《99%的人輸在不會表達2》教讀者運用良好的說話技巧，奪下排行榜TOP2。

▲▼ 誠品公布2019年10大暢銷書　「做自己」是年度最大共鳴（圖／誠品提供）

▲誠品公布2019年10大暢銷書。（圖／誠品提供）

而下半年才出版、尚未進入排行榜的遺珠，許多佳作也多有著墨，例如日本名導演是枝裕和電影裡「國民母親」的樹木希林，首度於台灣出版《離開時，以我喜歡的樣子》，書中120則珍貴的「人生訊息」引起廣大迴響，啟發無數讀者，更登上藝術類書籍TOP1。

▲▼樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》（圖／遠流出版提供）

▲樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》引起廣大迴響，由於下半年才出版，成為尚未進入排行榜的遺珠，但登上藝術類書籍TOP1。（圖／遠流出版提供）

還有今年最受矚目的動畫電影《天氣之子》，日本電影票房已破百億，由導演新海誠親自執筆的原作小說上市近兩個月銷量逾8千本，表現亮眼。而橫跨多領域的作家蔡康永，除了《蔡康永的情商課：為你自己活一次》奪下排行榜冠軍，今年出版的《蔡康永的情商課 2：因為這是你的人生》也教讀者在人際關係中保有自己、活得自在，上市兩周銷量破3千本，成績相當突出。

誠品書店也持續舉辦講座，12/4(三)邀請評論洞悉力甚深的資深媒體人陳文茜、甫獲金鼎獎肯定的華文作家張貴興、獲多項華文文學奬的作家駱以軍、以及多次擔任金鐘獎等大獎評審的社會學者李明璁等人，進行對談與交流，激盪出對華文閱讀未來的想像。「2019誠品年度閱讀論壇」即日起可在迷誠品網頁上免費報名參加。

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