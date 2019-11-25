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黃敏惠帶頭拚觀光　錄製MV唱出嘉義美食美景

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記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局補助縣市政府「擴大國旅秋冬遊住宿補助」每一期兩千萬元，嘉義市政府與地方旅宿業者聯手拚觀光，目前已申請第四波兩千萬元補助。市長黃敏惠還特地與創作歌手伊恩森等人錄唱《做伙來去踅嘉義》，並將美食、美景都拍進MV畫面裡，25日首次在勇媽-嘉義市長黃敏惠臉書粉絲專頁曝光，要藉由聽覺與視覺的刺激與宣傳，吸引國人秋冬旅遊首選嘉義市。

▲▼ 秋冬旅遊補助申請第四波 嘉義市長黃敏惠錄唱MV加碼行銷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲秋冬旅遊補助申請第四波，嘉義市長黃敏惠錄唱MV加碼行銷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 秋冬旅遊補助申請第四波 嘉義市長黃敏惠錄唱MV加碼行銷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市觀光MV背景帶入市區內各大觀光熱點。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠獻聲為歌曲MV揭開序幕，接著由創作歌手伊恩森接唱，整首曲風活潑、旋律輕快，歌詞句句呈現嘉義市的在地特色，如清晨嘉義公園的樂活景象、東市場飄香數十年的美食老字號、噴水圓環的地景地標、代表城市美食的雞肉飯、熱鬧滾滾的文化路夜市等等。

▲▼ 秋冬旅遊補助申請第四波 嘉義市長黃敏惠錄唱MV加碼行銷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲獄政博物館也入列。（圖／記者翁伊森翻攝）

影片中除了呈現老嘉義人的生活日常，也安排年輕素人騎乘電動機車遊嘉義，再帶出檜意森活村、北門驛、阿里山森林鐵路車庫園區、嘉義製材所、獄政博物館、花磚博物館等新興景點，及青年創業的美食排隊名攤、咖啡文青店家。

▲▼ 秋冬旅遊補助申請第四波 嘉義市長黃敏惠錄唱MV加碼行銷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠親自獻聲錄唱MV加碼行銷。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠強調，「嘉義市不缺少美，歡迎你來發現她」，《做伙來去踅嘉義》歌詞句句都是從小到大的回憶，畫面取景全都是嘉義市的亮點，整首MV作品呈現最美的嘉義市、最熱情的人情味、最自然的嘉義人生活日常，這也是這座城市獨一無二的魅力，市政府努力宣傳行銷把遊客帶進來嘉義市，整個城市熱鬧滾滾，讓觀光消費活絡地方經濟發展。

觀光新聞處長張婉芬表示，國內秋冬旅遊嘉義市成績表現不俗，向交通部觀光局申請前三波共六千萬元的補助額度將用完，正申請第四波兩千萬額度補助，文化路夜市抵用券回收排名也高居全國第三，地方旅宿業者和嘉義市政府也聯手加碼舉辦十場森活慢遊音樂會，這次推出《做伙來去踅嘉義》MV歌曲就是要乘勝追擊吸引更多遊客來嘉遊玩，並連同行銷2019嘉義市國際管樂節、迎接2020全嘉藝起來跨年、2020嘉義市舉辦迎接日環蝕等重大慶典活動訊息。

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