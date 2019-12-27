帳單夾「4萬元」暖心小費　美國13女贈喪親服務生耶誕大禮

▲這是巴赫曼第一次度過沒有姐姐的耶誕節。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國威斯康辛州57歲的米歇爾·巴赫曼（Michele Bachman）是一名餐廳員工，在22日這天有13位客人進餐廳準備用餐，準備為客人們結帳時，發現帳單夾著一張耶誕賀卡，裡面有一疊100美元的小費，一數之下共有1300美元（約台幣4萬元），讓她激動不已，因為在10月份剛失去罹患癌症而過世的姐姐，這筆錢無疑是最好的耶誕禮物。

其實這13位客人是慈善團體Orchestrating Good的成員，創辦人傑西卡·格雷布（Jessica Greb）在25日接受美國《福斯新聞》採訪時表示，在幾天前聽到了巴赫曼失去親人的故事，當下就想在耶誕節前做點什麼，於是透過網路開始召集要參與的人，最終找到了12位願意幫忙的女團員，「一切是那麼的剛好，在踏入餐廳之後，剛好是由她來為我們服務。」

巴赫曼表示，原本看到一張100美元的鈔票時就嚇到了，結果後來發現竟然不只一張，而是一疊100美元的鈔票，還以為是客人給錯小費，回去向傑西卡確認後，才知道這個金額並沒有錯，「一直受到病折磨的姐姐在10月離世了，我為此感到相當難過，但她們的出現就像讓我看到天是一般，相當暖心和感激。」

傑西卡表示，其實能做的也只有這一點小事，她的生活故事與所經歷的痛苦、掙扎，都是其他人無法去體會的，「我不希望任何人都必須要與癌症做鬥爭，希望透過我們的舉動，能她感到溫暖，並提醒她世界上有很多美好的事物。」