「雙副」陪賴品妤做最後衝刺！　賴清德：盼選民成全「臨門一腳」

▲▼賴清德、陳建仁輔選賴品妤。（圖／賴品妤競選團隊提供，下同）

記者康心禹／綜合報導

選戰進入倒數階段，「雙副」副總統陳建仁、副總統候選人賴清德近日先後前往汐止，為新北市第12選區立委參選人賴品妤輔選，希望可以全力拉抬選情，爭取更多的立委席次。

陳建仁先陪同賴品妤車隊掃街，懇請選民「三張票顧台灣」，立委支持賴品妤；有熱情的民眾放起鞭炮、上街和2人大力揮手打招呼說「加油」。他表示，賴品妤參加了很多社會運動，包括太陽花運動及反媒體壟斷等，是捍衛台灣民主、自由的代表，國會過半的關鍵一席就在品妤。

對於媒體詢問與對手國民黨參選人李永萍的民調從原本差距20％縮短成1％，是否會緊張？賴品妤表示，選戰僅剩10多天，緊張多少會有，但民調可以在這麼短的時間內急起直追，真的很感謝選民願意給予肯定，現階段就是努力打選戰、催票，希望明年1月大家可以出來把票投給她，才有機會進國會為大家打拼。

而民進黨副總統參選人賴清德隨後也前往汐止，陪同賴品妤到玉勒建凌宮、福山巖顯應廟參拜，這已經是他第5度為賴品妤站台。他表示，不要只看品妤的外表，也要看到內在，品妤非常熱心的想為台灣打拼，在這個原本就非常艱困的選區，不喊累的從早拚到晚，現在已經快要和對手打成平手，希望選民可以成全這「臨門一腳」，將品妤送進國會。

賴品妤也表示，汐止人最關心的就是交通，所以她此次政見主打「交通新未來」、「汐止的未來更應該是宜居城市」，希望讓汐止成為最適合育兒、陪伴孩子成長的幸福城市。