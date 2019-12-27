兩陣營市場搶票！陳明義「合體侯友宜」送暖　吳秉叡PO政績：強化金融防火牆

▲新北市長侯友宜到新莊陪陳明義掃街。（圖／翻攝自陳明義FB）



記者黃可昀／綜合報導

選戰倒數15天，新北市第4選區的候選人也加快腳步拉票。國民黨陳明義今天一早就到新莊四維市場拜票，市長侯友宜還特地抽空到場支持，即使天氣非常寒冷，鄉親的熱情也讓市場頓時活絡起來。民進黨吳秉叡則是PO出政績回顧，拿出成績單來說服新莊人。

結束一大早的掃街行程，陳明義感性地PO文表示，過去他在議會的問政、地方上的服務，都堅持要把對的事做到最好，以「幸福保衛站」為例，當年是他提出這項建議，由當時還是副市長的侯友宜統籌辦理，克服各項難關開始實施後，「侯市長這才了解明義當初如此堅持的原因…就如同侯市長現在一直在強調的，把事情做好、把市政顧好，就是他對新北市人民最好的交代。」

▲吳秉叡今天也有到市場拜票。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



敵軍方面，吳秉叡繼續PO出政績回顧，他過去在財政委員會多次提出「我國金融業赴中投資風險」議題，要求銀行設立防火牆，強化風險控管，對我國人民的銀行存款做好保障，金管會也在他的監督下，一步步落實「加強銀行曝險監理、提升銀行風險承受能力、建立完善預警機制、加強金融檢查等措施」，讓人民可以安心地把錢存在銀行，在金融危機發生前就做好最佳預防。

此外，吳秉叡今天也到新莊第一公有市場掃街，除了在臉書PO文外，也抽空與鄉親實際接觸，傾聽市場長輩們的聲音，隨時修正自己的政策，達到新莊人民的訴求。

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