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李縉穎「國家發展格局」推土三科技園區：有信心讓世界看見土城三峽

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▲▼ 李縉穎政見宣傳影片 。（圖／翻攝自李縉穎臉書）

▲李縉穎端政見牛肉。（圖／翻攝自李縉穎臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

無黨籍新北市第10選區立委候選人李縉穎日前釋出政見宣傳影片，表示他若入主國會，將會以國家的格局建設地方，打造「土三科技園區」、徹底解決交通問題，繁榮土城三峽，實踐「人口加成，薪資加乘，幸福家成」的願景。

李縉穎以矽谷為例指出，美國由280公路串起Apple、Google和Facebook等大公司，形成世界科技聚落；回到台灣，現在北有內湖科學園區、南有新竹科技園區，再加上桃園機場，他的願景「土城三峽科技園區」就位於北台灣科技廊帶的正核心。

李縉穎說，他將會沿著國道三號，打造土三智慧科技園區，成為台灣下個世代的「經濟引擎」，「透過完善北大交流道、興建大漢溪南北側的快速道路以及縱向聯絡道，加速清水交流道完工，打通土三科技園區與北大特區周邊交通動脈，徹底解決交通問題。」

除此之外，李縉穎表示將會把土城看守所打造成「清水六本木」、打造「大頂埔歷史生態園區」成為媲美九份的觀光勝地等。他表示，區域立委不僅代表地方，更是代表國家，他以國家發展的格局提出政見，造福地方，希望大家給年輕人一個機會，讓世界看見土城、三峽。

此外，根據《中央社》報導，郭台銘26日參加李縉穎政見發表會時力挺，立委不僅要在國會問政，還得建設地方，如土三科技園區的設立，讓年輕人領高薪，進而有能力購屋、安心養育下一代。

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